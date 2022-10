Gaspar Rivas: “¿Cuál sería el problema que el Partido de la Gente sea poliamoroso?

Este miércoles, el diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, respondió a los dichos de su par del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, luego que señalara que la colectividad “pololeaba con varios partidos”, esto en medio de las conversaciones para lograr un acuerdo sobre la presidencia de la Cámara Baja.

Según recoge CNN Chile, el diputado PS reprochó que el PDG mantenga conversaciones con todos los sectores cuestionando “¿Qué confianza nos puede entregar un sector que es capaz de pactar o con la derecha o con los sectores del oficialismo?”

“No puede estar pololeando con dos, tres, cuatro, cinco actores. Yo creo que esto habla mal de la actividad política que ese desarrolla”, añadió.

En esa línea, Rivas respondió al emplazamiento del parlamentario PS, pero de una forma bastante particular: “Pololeamos aquí, pololeamos por acá. Yo le quiero decir al diputado Ilabaca ¿y cuál sería el problema que el Partido de la Gente sea poliamoroso, si está tan de moda? ”

“Nosotros podemos conversar, podemos hablar, pero que determinados sectores que se han dedicado durante años a no cumplirle la promesa con la ciudadanía, vengan a sentirse con la superioridad moral para exigirnos a nosotros que cumplamos un pacto que no fue beneficioso, me parece que no corresponde”, añadió

Finalmente, el parlamentario del PDG señaló que “no le tienen temor al poliamor y vamos a tomar una decisión, porque al final uno tiene que casarse. El matrimonio es con uno (…) No podemos dejar de decir que las mejores condiciones se las guardó el oficialismo”