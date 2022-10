Rusia mandará a la guerra con Ucrania a los papás que no pagan pensión alimenticia

Tal como replicó el portal de 24 horas, una inusual medida tomará Rusia con todos los hombres que no paguen la pensión alimenticia. A modo de castigo, el mencionado país enviará a los “papitos corazón” a la guerra con Ucrania.

La medida contempla que el dinero se tomará de sus ganancias militares como soldados movilizados o compensación familiar si mueren. La información fue difundida en principio por la redactora jefe del canal de televisión internacional RT, Margarita Simonyan, quien afirmó que, bajo la presión de las madres, la ciudad de Sochi arrestará a estos hombres, enviándolos al frente del conflicto.

“(El alcalde de Sochi me dijo que) tomamos una lista de persistentes morosos de pensión alimenticia de los alguaciles y los enviamos (al frente)”, señaló Simonyan, según consignó el Daily Mail.

Además, agregó que “las personas que no pagan su deuda ni siquiera con sus hijos ahora no solo harán eso, sino que también pagarán la manutención de los hijos con pagos militares muy decentes”, agregando que “esta gente le pagará a su patria”.

“Lo más interesante es que no vemos una sola queja de Sochi”, dio a conocer la periodista y de acuerdo con el citado medio, Dana Borisova, presentadora de televisión y ex modelo de Playboy, es una de las madres afectadas por el no pago de la manutención y exigió inmeditamente que llamaran a su propio exmarido para que cumpla con la nueva ordenanza.

“Tengo un (...) no pagador de pensión alimenticia que vive en la casa de mi vecino, el padre de mi hija”, dijo Borisova. “Desafortunadamente, todavía no recibió una citación (militar)”, enfatizó.

“Creo sinceramente que sería genial si mostrara responsabilidad, si no en relación con su hija, al menos en relación con su país”, finalizó la presentadora de televisión.