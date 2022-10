Delincuente se hizo pasar por pasajero de aplicación para robar el vehículo

Un delincuente se hizo pasar por un pasajero en una aplicación de viaje por auto, para así poder robar el vehículo que lo fue a buscar. De acuerdo a lo informado por Cooperativa, esto sucedió en Las Condes y terminó asaltando al conductor, a parte de robar su método de transporte.

El antisocial solicitó el servicio de transporte a través de una aplicación, pretendiendo ser un usuario que necesitaba viajar. Él hizo que el conductor fuera a San Damián, donde con un arma de fuego, intimó al conductor y se robó el auto.

“Me puso la pistola en la cabeza, le rogué que no me disparara. Tampoco quería que me bajara. Como pude, le rogué que no me disparara, que tenía hijos, que tenía que mantener una familia y ahí me dejó ir. Me quitó el celular y las llaves del auto y se fue”, contó el afectado del robo al portal de noticias.

La víctima denunció el crimen, gracias a esto Carabineros logró encontrar el vehículo robado, que terminó en una persecución en la Costanera Norte, cerca del sector de la salida de Recoleta. Esto ocasionó el vuelco del ladrón y fue detenido, el auto fue recuperado y se incautó la pistola con las municiones.