Gabriel Boric: “Nuestros compatriotas tienen el derecho a vivir en un país seguro y sin temor”

Tal como informó el portal de 24 Horas, el Presidente Gabriel Boric asistió la mañana de este jueves a la inauguración del recinto donde trabajará la Jefatura Nacional de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), ubicado en Huechuraba, el cual permitirá iniciar la estrategia institucional para enfrentar delitos asociados a la cibercriminalidad.

En la instancia, el primer mandatario dijo que esta entidad “va a permitir consolidar y fortalecer, sin lugar a duda, las capacidades que ya viene trabajando la PDI hace tanto tiempo”.

”Agradezco al director general por presentarnos, además, el plan de cibercrimen. Esto no es solamente un edificio, acá hay detrás todo un plan de trabajo que ha sido presentado a las autoridades y que está siendo puesto en marcha por los detectives, los prefectos, por todos los trabajadores y trabajadoras de la institución”, explicó Boric a la prensa presente.

Además, el Jefe de Estado agregó que “mayor seguridad en todas sus dimensiones es, como ustedes saben, una de las principales prioridades de la ciudadanía y, por lo tanto, al ser una de las principales prioridades de la ciudadanía, es una de las principales prioridades de nuestro gobierno”.

“Tal como he dicho tantas veces, como todos los chilenos y chilenas tienen el derecho a una salud digna y oportuna, a pensiones suficientes, el derecho a educarse, también nuestros compatriotas tienen el derecho a vivir en un país seguro y sin temor. En un estado de derecho la violencia es inaceptable y debe ser atacada con la mayor decisión y en eso las policías, tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile, cuenta con todo nuestro respaldo”, aseguró el presidente chileno.

En esa misma línea, el mandatario indicó que “también nos interesa la percepción en materia de seguridad. Que personas dejen de hacer cosas porque tienen miedo nos obliga como Estado a realizar una tarea con mucha más fuerza”, agregando que “eso no es aceptable” y que “tenemos que recuperar nuestros espacios públicos de la delincuencia y se tiene que hacer una labor conjunta liderada por el Estado, fortaleciendo a las policías, pero también en conjunto con el sector privado que, en esto no me cabe ninguna duda, son aliados”.

”Quiero reafirmar nuestro compromiso con la seguridad, que es prioridad para las familias. Estamos redoblando los esfuerzos para atacar la criminalidad a los nuevos tipos de delito y sus causas profundas y no solamente ni principalmente con discurso, sino con acciones y con recursos. El combate a la delincuencia, la experiencia así nos enseña, es un trabajo de largo plazo que no se consuma con frases grandilocuentes, sino que es una política de Estado que no tiene soluciones fáciles, que no se sostiene con frases populistas o aprovechamientos políticos y en esto todos tenemos que ser responsables”, finalizó el Presidente.

[ LEE TAMBIÉN: Registran robo, persecución y detención de delincuentes que robaron Mall Quilicura ]