Sorprendieron a Monserrat Álvarez en su cumpleaños: Bromeó que solo le quedan seis años para jubilar

En el matinal de Chilevisión, “Contigo en la Mañana”, Julio César Rodríguez sorprendió a su compañera de conducción Monserrat Álvarez en el día de su cumpleaños. A primera hora de la mañana, llegaron las flores a la periodista que cumplió 54 años el día de hoy, quien se sorprendió ante tan bello ramo de rosas blancas y rosadas.

“Estamos en el aire pero hoy no es un día cualquiera, es un día especial para el programa y no nos importa el contenido de otros programas, nos da lo mismo que nos golpeen, que lleguen a la luna, porque hoy día, ha venido a trabajar en contra de su voluntad, hoy está de cumpleaños nuestra querida Monse”, partió el animador.

Los animadores expresaron su cariño y afecto hacia el otro, “equipo, también los quiero mucho, hace ya cuatro años juntos, solo me quedan seis para jubilar”, contó entre risas la conductora. Julio César agregó entre bromas que, “perdón que diga esto, pero creo que es mi relación más larga en cuatro años”. A lo que Montserrat le respondió que “es verdad, no es mi caso pero sí el tuyo. Es mérito mutuo, también es tuyo”, se rió.

JC le preguntó a Monserrat cómo celebrará su cumpleaños, su compañera le respondió que el día de ayer había salido a comer con un par de amigos, y que hoy no festejará ya que tiene que arreglar sus maletas para su viaje al sur de mañana. “Yo soy súper buena para celebrar mi cumpleaños, pero este año no quiero, me quiero ir, así que voy con Carlitos al sur. La verdad es que me voy a las Torres del Paine, no las conozco y es un sueño que tenía”, contó.

