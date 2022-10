¡Hay fecha!: La gala del Festival de Viña se realizará el próximo 17 de febrero

Los matinales de Canal 13 y TVN no se quedaron tranquilos con confirmar en exclusiva la gala del Festival de Viña del Mar en su próxima edición 2023. Los animadores, Priscilla Vargas y Gino Costa, de los espacios matutinos se juntaron en el frontis del Canal 13 para anunciar con todo la próxima fecha del evento que será animado por Tonka Tomicic y Eduardo Fuentes, que será el próximo 17 de febrero.

En “Tu Día” la animadora Tonka Tomicic volvió de manera triunfal al Canal 13 después de meses de ausencia, ella llegó para confirmar la gala del festival, la cual los medios afirmaron que no iba este año. La modelo lo desmintió y anunció que este año Chile tendrá este evento de espectáculos.

Fuentes y Tomicic bromearon con quién le avisaron primero sobre la animación del festival. Cuando le consultaron a Fuentes sobre su compañera, dijo que “la gente no dimensiona lo que es la Tonka en vivo”. Mientras que, Tonka respondió sobre lo mismo que, “me parece que Eduardo lo hizo muy bien en irse a TVN, los cambios son buenos, hay una cuota de riesgo, quien no cruza el río, no pasa al otro lado. Eduardo es un excelente profesional”.

Tonka aprovechó de rescatar la ocasión donde se juntan TVN y Canal 13 para el Festival de Viña, “pocas veces nos toca trabajar fraternalmente trabajar con los canales amigos”, afirmó. Fuentes dijo que, “somos vecinos de los que están quedando en el barrio, es simbólico, lo que necesita Chile”.