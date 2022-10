Despiden a profesora universitaria por decir que tiene “más cerebro y mejor apellido” que sus estudiantes

En Perú, una profesora universitaria fue despedida luego que se viralizara un audio en donde expresa frases ofensivas en contra de sus estudiantes.

Según recoge Radio Programas del Perú (RPP), se trató de Demy Thais Diez Canseco Pérez, docente de la facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, en el campus Chiclayo, quien emitió dichas declaraciones tras enterarse que sus alumnos se quejaron ante el supervisor por reiterados retrasos a la hora de iniciar sus clases.

En ese contexto, la profesora encaró a los alumnos, sin saber que estaba siendo grabado por uno de ellos, audio que finalmente se viralizó en redes sociales.

“Yo no tengo la culpa de haber tenido un poco más de cerebro y haberme preparado más y que, por orgullosa, y que de repente porque quiero ir a pasear, no (podría) haber terminado mi doctorado, por ociosa, porque sino, fuera más, pero no lo quise hacer y no lo voy a hacer”, dice la docente.

“¿Qué piensan ustedes que con eso no me van a contratar? Yo no vivo de la UTP, chicos. Entiéndanlo. ¿No se han dado cuenta del apellido que yo tengo? Hoy sí estoy siendo muy orgullosa. Tengo más apellido que todos (...) Puedo gastar 100, 200, 1,000 soles en un día, más de lo que gano acá”, añadió.

Conocido el caso, la Universidad Tecnológica del Perú emitió un comunicado confirmando el despido de la docente y rechazando su actuar. “En la UTP promovemos el respeto y reiteramos nuestro rechazo ante toda expresión o práctica que no represente nuestros valores”, manifestaron.

Escucha las controvertidas declaraciones a continuación: