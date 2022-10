Kena Lorenzini reapareció tras acusaciones de acoso laboral y sexual: “Jamás pensé que le podían creer a esa niña”

La concejala Kena Lorenzini dio una entrevista a la revista Sábado de El Mercurio, por la cual salió en portada hablando sobre las acusaciones de acoso laboral y sexual. Ella caracterizó los conflictos que vivió dentro de la Municipalidad de Ñuñoa como un complot para sacarla de su cargo, esto según lo compilado por Cooperativa.

“Yo cometí un error al decirle ‘esclava blanca’ a mi asistente, le pedí disculpas y me las aceptó. Nunca tuve la intención de ofender. Lo que ella hizo después con la información, (...) aquí hay un complot para hacerme caer. Eso fue evidente, querían que yo renunciara a concejala”, afirmó.

Acerca de las acusaciones de acoso sexual, la cual la entrevistada enfatizó que fue descartada por la investigación organizada por la alcaldía. Aseguró que se trataba de una joven de 29 años que trabajaba como asesora, quien se quejaba de temas personales y la poca paga, pero contó que ella no podía despedirla porque como feminista tenía que darle oportunidades.

Ella contó que la asistente terminó renunciando y que, “unos días después se me acercó y me comentó que se había enterado de que yo andaba diciendo que ella era mi ‘esclava blanca’. Le dije que sí, que era en tono de talla, le expliqué que ese mote venía de una telenovela de cuando yo era chica, que era una cosa generacional. Le dije, ‘te ofrezco mis disculpas, porque de verdad yo he dicho eso toda mi vida y nunca pensé que era hiriente’. Me las aceptó”, afirmó Lorenzini.

“Después ella me acusó de maltrato con el administrador municipal por acoso laboral y sexual... No lo podía creer. Me costó muchísimo caer en cuenta de lo que esto significaba, dije ‘estoy tan segura de que yo no he hecho nada que nadie, ni un medio de comunicación, va a creer esto ‘(...) Jamás pensé que le podían creer a esa niña”, mencionó Kena.

“Yo leí la investigación que hicieron en la Municipalidad y dice textual (que la denunciante afirmó), ‘otras personas me dijeron que ella (Lorenzini) me estaba acosando sexualmente’... ¿Otras personas le dijeron? O sea ella, a los 29 (años), ¿no se daba cuenta de que la acosaban sexualmente? Bueno, por esa razón los investigadores de la Municipalidad dicen que no se da cuenta de acoso sexual”, sentenció.

“Hay que tener cuidado, porque las denuncias pueden ser falsas”

Ella entregó su reflexión sobre la situación, tras ser consultada qué conclusiones saca de la experiencia, “ahora aprendí que si no compruebo lo que me están diciendo de alguien, no lo creo (...) Hay que tener cuidado, porque las denuncias pueden ser falsas”, aseveró.

“No sabes cuántos jóvenes viven esta situación de que los cancelan en las universidades y en los colegios. Una psicóloga me explicaba hace unas semanas que tiene niños de 11 años a los que les han cantado ‘el violador eres tú’. Entonces, uno dice, aquí hay algo de lo que el feminismo tiene que hacerse cargo. No se puede vivir del rumor, porque tenemos una responsabilidad con todas las personas”, continuó.

“Habiendo vivido esto”, profundizó, el discurso feminista que afirma “amiga, yo te creo”, “hoy lo cambio por el ‘amiga, yo te escucho’... Es que no se pueden ni deben hacer acusaciones al voleo. Hay un montón de cabros jóvenes que han vivido eso”, aseguró Kena Lorenzini.