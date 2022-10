Doctora del Hospital de Cañete se disculpó tras polémico video

La doctora del Hospital de Cañete, Carola Vásquez, se refirió este domingo 30 de octubre al polémico video que protagonizó y que se viralizó en redes sociales.

En ese material audiovisual, la profesional criticaba en duros términos al recinto hospitalario Kallvu Llanka, por asignarle un turno de trabajo el mismo día en el que ella sabría si le concedían o no una beca de estudios en Dermatología.

Pero ahora se retractó de sus palabras.

“Estoy grabando este video para pedir disculpas y dar explicaciones por algo que pasó ayer (el sábado)... Se viralizó un video mío, de mi Instagram personal, en donde grabé un momento de frustración. Y trajo un montón de reacciones negativas, las que sinceramente comprendo” , señaló la trabajadora del área de la salud.

“Todo lo que dije en estos videos son cosas que de verdad no siento. Yo soy muy feliz trabajando en Cañete... Tengo una relación muy cercana con los funcionarios, siempre me he llevado muy bien con la comunidad” , añadió.

Carola Vásquez indicó que llevaa seis años trabajando en la zona, cinco en Tirua y uno en Cañete, y que siente “un profundo respeto por el hospital y por la comunidad... Comprendo el enojo y la rabia que tiene la gente y sé que mis disculpas probablemente no son suficientes”.