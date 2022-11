Aseveran que Harry es “emocionalmente necesitado” y codependiente de Meghan

El mundo está a la espera de las impactantes revelaciones que podría tener el libro “Spare” del príncipe Harry, y mientras tanto, expertos en realeza, resaltan sobre detalles de su vida: la relación conflictiva con su padre el rey Carlos III, con su hermano el príncipe William, además de la afectación por la muerte de su madre Diana de Gales.

Ahora, su matrimonio con la ex actriz Meghan Markle está en el tapete. La pareja es comentada y evaluada por expertos en realeza que aseveran que él no es el mismo desde que está con ella.

La autora y periodista Tina Brown, de The Palace Papers: Inside the House of Windsor - the Truth and the Turmoil, expresó al portal británico The Mirror, que el príncipe Harry “está necesitado emocionalmente”.

En su libro, Browm llegó a comentar sobre los traumas del príncipe por la muerte de su madre, la princesa Diana. Al día de hoy, el amor por su madre lo refleja manteniendo su memoria viva ante sus hijos Archie y Lilibeth.

“Está tan necesitado emocionalmente que Meghan se ha apoderado de él por completo y toda su personalidad ha cambiado. Es algo realmente triste para muchas personas”, dijo la autora, según reseñó The Mirror.

El mismo medio continúa la cita de la experta en realeza: “Meghan parece responder a una gran necesidad en Harry y parece que están en una poderosa codependencia. Y me pregunto cómo terminará”.

Entrevista y libro

La autora afirmó que la entrevista de Harry y Meghan a Oprah fue “dañina” para la relación de él con su familia, pero no descarta que sus memorias “Spare” sean aún más “impresionantes”.

A juicio de Brown, las repercusiones de la entrevista pudieron haberse “mitigado”, si él no hubiera anunciado su libro.

La experta además destaca la incongruencia de que antes de su relación con Meghan, el príncipe reclamaba a la prensa y exigía privacidad. Ahora, concede entrevistas reveladoras, trabaja con su esposa para una serie sobre ellos en Netflix, e incluso publicará sus memorias.

Hay quienes afirman, que tras dejar de ser miembro activo de la realeza, esta es una de las maneras de ayudar a su bolsillo.