“¡¿Qué te crees, conch...?!: Periodista es agredido en pleno reporteo de incendio

Una agresión sin previo aviso fue la que recibió el periodista Ángel Guerrero cuando se encontraba transmitiendo en vivo sobre un incendio que afectó a una casa en la ciudad de Puerto Aysén, momento en que se escuchan los gritos de un alterado hombre, quien comienza a golpearlo, dándole al menos seis puñetazos en la cara que lo dejaron con el rostro morado y ensangrentado, informó Comunica Aysén.

En el video se escuchan los gritos intimidantes del agresor quien lo increpa con fuertes epítetos por estar grabando.

“¡¿Qué te crees, conch...?! ¡Lucrando, hue..., con el sufrimiento de los demás!”, lo insultó el sujeto.

Segundos antes, Guerrera transmitía sobre el sinestro relatando el trabajo de bomberos en el lugar.

“A quienes se comienzan a conectar a la señal, aquí ha concurrido la Tercera compañía de Bomberos de la ciudad de Puerto Aysén por un principio de incendio, por lo que podemos ver el trabajo que se está realizando, podemos ver fuego en el entretecho. Estamos informando...”, alcanzó a decir antes de recibir los golpes del desconocido, que según dice sería un funcionario público del Serviu.

“Hasta las últimas instancias”

“Esta persona se levantó, fue corriendo, se tiró dónde estaba yo, me empujó, me dio al menos 6 golpes en la cara, traté de cubrirme sin soltar mi equipamiento (...) me empecé a correr para que no me siguiera pegando, sin soltar mis cosas, yo estaba transmitiendo en vivo en Panorámica Informativa, el medio en el cual junto a mi esposa somos dueños”, relató la víctima.

Además, agregó que “lo único que hice fue cubrirme, tratar de correrme hasta que llegue a un cerco, donde me alcanzó a pegar uno de los últimos combos o con el brazo, no recuerdo bien y caí con la rodilla derecha al suelo. Me pude levantar rápidamente porque llego personal de Bomberos a ayudarme”.

Debido a la gravedad de la agresión aseguró que llegará “hasta las últimas instancias, porque personas agresivas no pueden trabajar en un ambiente público”.