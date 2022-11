¿Se lo traduzco en otro idioma?: alcalde Carter tuvo tenso round con notero de CHV por balacera en La Florida

El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, protagonizó este martes un tenso diálogo con el periodista de “Contigo en la mañana”, Luis Ugalde, en el marco de la balacera ocurrida en la comuna, que le costó la vida a tres personas y dejó a otros dos heridos.

Fue durante la conferencia que dio el edil en La Florida, que el notero del matinal de CHV quiso profundizar respecto de los casos de corrupción en Carabineros y en las consecuencias que esos dineros sustraídos de los gastos reservados por el alto mando de la institución han “afectado a la inteligencia policial”, al disminuir su presupuesto para el control de estos delitos, que el funcionario público dejó ver su malestar.

“Alcalde, por ejemplo, usted habla del tema de Carabineros. ¿Cómo está finalmente actuando Carabineros y el apoyo que se le da a Carabineros? La semana pasada apareció un reportaje donde parte importante de los dineros de los gastos reservados, que se utilizan para inteligencia policial, para prevención del delito, se gastaron en cosas que no debían gastarse. ¿Cómo ve usted esa situación?”, fue la pregunta que hizo estallar a Carter, quien insistió en la necesidad de separar el tema de la corrupción con el de la función operativa de las policías.

La molestia de Rodolfo Carter

“La primera pregunta, puedo confirmar que hay un funcionario municipal fallecido, evidentemente, nos duele el corazón. Son los trabajadores más humildes, los que pagamos los más bajos sueldos, son los que ponen la cara por nuestros vecinos, en el caso de él, a cargo de Lo Arbolado”, inició Carter, quien luego dejó en clara su postura respecto del alcalde hecho por el notero del matinal de CHV.

“Respecto de la segunda pregunta, yo no quiero caer en el peligroso juego de desautorizar a las policías. Esos juicios de corrupción que hay en el alto mando policial deben seguir el camino que corresponde, los tribunales. Y si alguien tiene que responder con cárcel, con cárcel será, pero no quiero que se confunda, al carabinero...”, señaló el edil, quien fue interrumpido por Ugalde con un escueto “se lo pregunto...”, que prontamente respondió.

“¿Me deja terminar el punto... usted hizo la pregunta, yo le doy la respuesta. Pero yo no me voy a prestar para cuestionar a Carabineros que está en la calle, sacándose la cresta por todos nosotros, que jamás han tocado un sólo peso, y que tienen que ponerle el pecho a las balas. Esa discusión corresponde en el alto mando, en la Fiscalía, los tribunales y la cárcel, si es necesario...”, prosiguió Carter.

No conforme con la respuesta, Ugalde contragolpeó nuevamente, al indicarle a la autoridad municipal que ese no era el foco de su consulta. “...lo que pasa, alcalde, es que...”.

“Lo relevante es que cuando se cuestiona a la policía globalmente, tenemos este festival de policías muertos”, insistió el edil.

El extenso round de Rodolfo Carter

“Lo que pasa es que ese tipo de robos, finalmente, no son inocuos, porque esa plata se utilizaba para prevención del delito. Entonces, el gran problema que tiene actualmente nuestra policía es que la inteligencia policial es la que ha fallado y la prevención es la que no se está trabajando. Y el dinero que iba para prevención es el que se utilizó para sobrepagos, sobresueldos y pagos a personas que no correspondían”, remarcó el periodista, cuyo argumento incomodó al alcalde.

“He sido claro con mi respuesta. Los que hayan hurtado, sustraído, robado recursos fiscales, de inteligencia o de cualquier destino dentro de Carabineros, deben pagar con cárcel, punto. Pero no me presto, ni a través de su canal, ni a ninguna cámara, para manchar a toda una institución. Hoy día lo que necesitamos es a los policías corruptos presos, pero la enorme mayoría de los policías que son honestos, que son mártires, que están en los cementerios, no solamente con un monumento en cada plaza chilena, sino desafiando a estos desgraciados, y necesariamente, dándoles toda la autoridad para que los enfrenten”, insistió el edil.

“Me está obviando la consecuencia que tiene para los ciudadanos...”, volvió a señalar el notero de CHV, quien a esas alturas ya había sacado de quicio a la autoridad.

“Si usted me quiere llevar, si usted no tiene capacidad de entendimiento, lo que le estoy diciendo... le acabo de decir que si hay sustracción de dinero en materia de inteligencia es gravísimo y debe haber cárcel. ¿Le quedó claro? ¿O se lo traduzco en otro idioma?”, remató Carter, quien ´con su respuesta dejó al notero con las ganas de insistirle en su punto.