Doctora Cordero defiende con todo a René Alinco: “Bien cerquita nos abrazamos, y no tenía una gota de halitosis de alcohol”

Este martes René Alinco interrumpió el discurso del nuevo presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, y de una forma bastante exaltada. Ya que se paró de su asiento y comenzó a gritarle al diputado, mientras agradecía a quienes habían respetado el acuerdo y le entregaron sus votos.

Esto le costó su expulsión de la bancada del PPD, pero por ingresar al Congreso con hálito alcohólico. El jefe de la bancada, Cristián Tapia, manifestó que Alinco llegó durante este 8 de noviembre en no “sus mejores condiciones” al Congreso y de hecho, otros colegas se dieron cuenta de que estaba con hálito alcohólico.

En el registro se puede ver que su colega, María Luisa Cordero, va hasta su puesto y le coloca en el cuello una bufanda roja. ¿Por qué lo hizo?

En Sentido Común, Cordero explicó que “no interrumpió el discurso de bienvenida del actual presidente de la Cámara, él lo interrumpió cuando Mirosevic estaba hablando algo de una prohibición, entonces Alinco se para y dice: ‘Y nosotros, y nosotros’. Como que él se quejó de esta soterrada tensión en no darle la palabra a los derrotados. Entonces, Alinco habló como dirigente sindical u obrero. Eso fue todo”.

En las declaraciones recogidas por La Cuarta, la diputada aseguró que “después alguien difamó a Alinco diciendo que estaba ebrio. Yo le tenía una bufanda tejida, me paré a condecorarlo, le colgué su bufanda y le dije ‘te la tejí roja porque tú eres socialista, pero de los buenos’. Y bien cerquita nos abrazamos, y no tenía una gota de halitosis de alcohol, entonces estas marranadas que hacen ahí en la Cámara me molestan muchísimo”.