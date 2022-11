Tarda pero llega: primera condena de cárcel para un hombre que promocionó una “Fake news” en Twitter

Esta semana se conoció la primera condena penal por difundir “fake news” en España. Se trata de un guardia civil, quien deberá pagar con 15 meses de cárcel el delito cibernético por publicar en su cuenta de Twitter información falsa respecto de la agresión a una mujer.

Según informó elpais.com, el hombre utilizó un video de una brutal agresión ocurrida en China, y que fue publicada por las autoridades asiáticas para obtener información respecto del agresor, con el objetivo de estigmatizar a los “menores no acompañados” de un Centro de acogida para la Infancia y la Adolescencia de Barcelona.

“J.M. publicó en su cuenta de Twitter el vídeo de una brutal agresión a una mujer y lo atribuyó a menores no acompañados de un centro de Canet de Mar (Barcelona). Era un bulo. La agresión se había producido, pero en China. El hombre ha aceptado 15 meses de cárcel por un delito contra los derechos fundamentales (‘lesionar la dignidad de las personas por motivos discriminatorios’) pero no tendrá que ingresar en prisión: la pena ha quedado suspendida a condición de que no vuelva a delinquir y de que siga un curso de reeducación”, explica el medio español, que informa que dicho delito lo cometió el guardia civil en julio de 2019, motivado por su “animadversión y rechazo a los inmigrantes extranjeros de origen marroquí”.

Primera condena por “Fake news” en Twitter

El video de la golpiza lo acompañó el sujeto de un texto, según señala el fallo del tribunal, con un alto alcance de odio y discriminación.

“Aquí tenéis el vídeo del MENA (sigla con la que se identifica, en ocasiones de forma despectiva, a los menores no acompañados) marroquí de Canet de Mar. A esos que le vamos a dar una paguita hasta los 23 años, los niños de Pedrito Piscinas. Por cierto, luego para más inri la viola, estos energúmenos y estas manadas de marroquíes no saldrán en los medios”, escribió el hombre condenado en su publicación de Twitter.

El origen del tuiteo, cuenta el medio español, surgió a pocos meses que un grupo de vecinos del sector responsabilizara a jóvenes de ese centro de problemas de inseguridad en el municipio catalán.

El registro fue ampliamente viralizado y comentado, y también reproducido en cerca de 22 mil ocasiones, dado el brutal ataque sufrido por la mujer, quien recibió 15 puñetazos y siete patadas en la cabeza de parte de su agresor.

En la sentencia contra el guardia civil, la Fiscalía concluyó que el video se difundió “con manifiesto desprecio a la verdad para difamar de forma global e injusta a los menores no acompañados de otros países”, de forma que a ellos se les asociara con “actos violentos y agresiones sexuales”.

“La difusión de este tipo de mensajes no hacen más que aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos contra ese colectivo”, agregó el ente persecutor, que además aseguró que dicha práctica, en el caso del condenado, estaba claramente marcada por sus “múltiples publicaciones de naturaleza xenófoba y racista” en su cuenta de Twitter.