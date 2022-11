“Cuál será el mérito”: Redes explotan con Beatriz Sánchez como embajadora en México

El Presidente Gabriel Boric designó a la exconvencional del Frente Amplio (FA) Beatriz Sánchez como embajadora de Chile en México, situación que encendió las redes sociales, puesto que consideraron que no cumple con los requisitos para tal designación y sería un “premio de consuelo”.

La nominación de la periodista fue informada esta noche por la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, a través de un comunicado. En el documento, explican que Sánchez es comunicadora de la Universidad de Concepción y cuenta con un diplomado en relaciones políticas en Chile y América Latina, de la Universidad de Chile.

Además, retrataron su historia profesional en radio y televisión, “donde destaca su participación en las radios La Clave, Cooperativa, Biobío y el canal La Red, además de ser cofundadora de la Radio ADN”.

Asimismo, se remarcó que “ha recibido los premios Raquel Correa (2015-2016); Premio Pobre quien no cambia de mirada (2014), reconocimiento entregado por ONG’s ligadas a la lucha contra la pobreza y desigualdad; Premio a Mejor Periodista de TV (2014) de la Universidad Adolfo Ibáñez, y el Premio Apes a la Mejor Periodista de TV (2014), otorgado por críticos de televisión en Chile”.

Finalmente, también destacan que “en 2021 fue electa como Convencional Constituyente, espacio donde se desempeñó como presidenta de la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía”.

[ “Carerrajismo”: Cata Pulido descueró a Monserrat Álvarez por criticar a René Alinco ]

Redes en llamas contra Sánchez

Sin embargo, a pesar de su currículum, las redes sociales preguntaron cuál era su mérito y convirtieron su nombre en trending topic.

“#Boric no era que no más pitutos? Nombras a Beatriz Sánchez embajadora en México, esa tipa no tiene ni carrera diplomática, eres un fraude entero”, “Hace un par de días Boric le aseguró a todo Chile q él no designaba a sus amigos en cargos de gobierno, pero mintió groseramente: hoy se anunció el nombramiento de su amiga Beatriz Sánchez como embajadora de Chile en México ¡La desfachatez y falta de pudor en su máxima expresión!”, fueron algunos de los comentarios.

Cual será el mérito de Beatriz Sanchez... 🤔 — Sole Oyarzo re facha 😎 (@SolevelynOyarzo) November 10, 2022