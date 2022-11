Ministra de Salud descarta ampliar cobertura de la vacuna bivalente contra el Covid

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, participaron de una actividad para promover la vacunación con la vacuna bivalente contra el Covid-19, reservada para mayores de 60 años, de personal de salud y personas inmunosuprimidas. Por tanto, se le consultó a la jefa de Cartera si podría ampliarse a menores de esa edad.

Ante esto, Aguilera indicó que “no ha caído la protección, por lo que no vemos la necesidad de ampliar la protección, lo que no implica que no lo hagamos en el futuro”.

En tanto, una nueva variante del virus, denominada “perro del infierno” por usuarios en redes sociales, fue identificada en España y mantiene en alerta a los expertos por su alto nivel de contagio. Al respecto, la titular del Minsal comunicó que “efectivamente aquí se ha detectado, pero no es la predominante. Seguimos con el predominio de BA.4 y BA.5. Lo que sucede con ella es que tiene esta capacidad de transmisión más fuerte, pero no hay evidencia de que tenga una mayor gravedad”.

Hasta este sábado, 294 mil personas han sido inmunizadas con la vacuna bivalente. La población objetivo es de 5,9 millones.