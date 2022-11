Transportistas de Carga estudian movilizaciones ante alza del diésel

Las asociaciones gremiales de transportistas reunidas bajo la Confederación Nacional de Transporte de Carga se reunieron para definir las acciones que adoptarán ante el incremento sostenido del precio del diésel. El llamado es apoyado por el Consejo Superior del Transporte, entidad en la que afirman que el alza semanal de los combustibles hace prácticamente imposible reajustar los precios semanales de los servicios de transporte, debido a la atomización del sector y la cantidad de empresas que lo conforman.

“Como todo sector que presta servicios, debemos absorber los costos desde que solicita el servicio hasta el día del pago, que por lo general es superior a 60 días. Esto significa mantener el capital de trabajo por al menos dos meses, sin contemplar el incremento de precios de los insumos, que sólo en septiembre fue de 3,1%”, señaló Soledad Vitores, presidenta del Consejo Superior del Transporte.

La autoridad de este organismo gremial agrega que “es imperativo que la autoridad pueda entregar herramientas que permitan a los transportistas traspasar sus costos a los clientes, no siendo esto un beneficio, sino que un derecho, al que hoy no podemos acceder por el abuso de muchos mandantes y transportistas informales, que no son fiscalizados por la autoridad y que distorsionan el libre mercado”.

Ante esto, el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, expresó que “si bien el lunes 21 de noviembre tenemos reunión con el ministro de Hacienda (Mario Marcel) para abordar este tema, no se puede seguir dilatando una solución por parte del gobierno, porque como sector venimos exponiendo hace rato este problema, sin que el Ejecutivo acoja nuestros requerimientos”.

Pérez enfatizó de que la movilización dependerá de cómo resulten las conversaciones. “Si nuestras bases deciden pasar a la acción en los próximos días en términos de movilizarnos, es lo que vamos a hacer, porque todavía queda una semana para la reunión con el Ministro, y nosotros necesitamos que las soluciones sean inmediatas”, comunicó.

CST y CNTC solicitan a Marcel, a la subsecretaria Claudia Sanhueza y también a los congresistas que actualmente tramitan eventuales modificaciones a la Ley Mepco, que liberen el precio del diésel, pero que su variación sea trimestral, ya que eso le permitirá a los transportistas traspasar los costos a los mandantes, y de esa forma, pueda destinarse el fondo Mepco exclusivamente a beneficio de los ciudadanos que utilizan otro tipo de combustibles para sus vehículos.