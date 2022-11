Con pistola y dentro de una tienda: Asaltaron a mujer en el Costanera Center para quitarle su celular

Una impactante situación fue dada a conocer a través de redes sociales y tal como informa en detalle el portal de BíoBíoChile, la clienta de una tienda al interior del mall Costanera Center, en la región Metropolitana, denunció que fue víctima del robo de su celular por parte de personas armadas y aseguró que no recibió apoyo ni ayuda de parte del centro comercial ni de la conocida tienda capitalina en la que se encontraba.

Muriel Aravena (35), conversó con BioBioChile y relató cómo se sintió luego de haber sido asaltada por una mujer que mostró un arma para dejarla callada, y que nadie en el centro comercial o la tienda le prestó ayuda o contención luego del asalto.

“Me pasé mil rollos. Nunca me había pasado sentirme tan insegura dentro del mall, antes me sentía con una mayor grado de seguridad allí, pero al final no era real” , manifestó la mujer.

No era el primer robo dentro de la tienda

Según la información del mencionado portal, el asalto a Muriel ocurrió el pasado 3 de noviembre del 2022, cuando ella fue hasta el Costanera Center. Según recalca, ella iba a cambiar una prenda de vestir en la tienda Zara, acción que finalmente se transformó en una pesadilla.

“Yo estaba tranquila con mi cartera y mi celular, y lo guardé en mi chaqueta. De repente mi reloj inteligente empezó a sonar y me di cuenta de que no tenía mi celular, me di vuelta y vi a la persona que me lo sacó, era una mujer, no miré con mayor detención, pero ella se levantó la chaqueta y me mostró algo que tenía el pantalón. Yo creo que era un arma de fuego, y me amenazó”, aseguró.

Tras el impresionante hecho, la cajera de la tienda le dijo a Muriel que fuera a otro local para bloquear su celular, y cuando llegó y relató lo que le había pasado, le respondieron: “ ¿De dónde vienes, del H&M o de Zara?”. Ahí fue el momento en que Aravena se percató de que esta no era la primera vez, ni iba a ser la última, en que una mujer sufriera un robo en el lugar.

En esa misma línea, se dejó entrever que la autora del robo es parte de un grupo de mujeres que se dedica al robo de celulares en diferentes tiendas de diferentes malls capitalinos, y tienen el mismo modus operandi en contra de mujeres jóvenes que están solas.

“Más allá de la denuncia en el mall no hice otra denuncia, lo único que quería era llegar a mi auto, me puse a llorar, me sentí desprotegida, me sentí mal”, dijo la víctima quien evidentemente estaba en estado de shock.