Difunden a periodista golpeando a polola en ascensor y arrastrándola al estacionamiento

El registro de las cámaras de seguridad de la brutal agresión que recibió una mujer, tiene en el ojo del huracán al periodista colombiano Juan Fernando Barona, quien trabajaba en el importante medio internacional Noticias Uno, cubriendo nada menos que al propio Presidente de su país, Gustavo Petro, motivo por el cual fue despedido, según informó RCN Radio.

En las imágenes captadas desde el edificio se ve al periodista golpeando de manera criminal a su polola brasileña al interior de un ascensor y luego arrastrándola hasta el estacionamiento, todo esto mientras se ve que otro hombre lo mira sin hacer nada e incluso lo ayuda a trasladarla.

Si bien, los hechos ocurrieron la madrugada del 15 de octubre, cuando el profesional sacó a su pareja a golpes de su departamento, fue hace una semana que el video salió a la luz pública, generando el repudio generalizado contra el conocido profesional, quien fue desvinculado del canal de noticias.

“Su periodista Juan Fernando Barona, que estuvo recientemente en Egipto cubriendo a Petro en la reunión de Naciones Unidas sobre Cambio Climático- COP 27, habría violentado a su pareja el 15 de octubre”, publicaron en Twitter.

Según el diario El País, cuando se hizo pública la noticia hace unos días, el profesional se encontraba en Egipto y al volver a Colombia debía enfrentar la justicia.

Su periodista Juan Fernando Barona, que estuvo recientemente en Egipto cubriendo a Petro en la reunión de Naciones Unidas sobre Cambio Climático- COP 27, habría violentado a su pareja el 15 de octubre. pic.twitter.com/6E54bNv9uh — Jacarandas #LíneaJacarandas (@SomosJacarandas) November 9, 2022

“Me estaba defendiendo dentro del ataque”

La víctima, agradeció el apoyo recibido ante la violencia y lamentó que el periodista, argumentara que también fue agredido, siendo que ella solo se estaba defendiendo.

“Es muy frustrante como Juan Fernando dice que yo lo agredí y muestre fotos de sus heridas cuando claramente me estaba defendiendo dentro del ataque, sumado a que diga que es un tema de su intimidad cuando la violencia intrafamiliar debe discutirse y combatirse desde el ámbito público”, señaló la agredida.

El periodista, en tanto, señaló que “jamás quise hacer público un doloroso caso privado, que es íntimo, para preservar los derechos de la otra persona involucrada, y los míos...Sin embargo, como han sido divulgadas unas partes sin contexto y sin consultarme, pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de Medicina Legal que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días. * No diré una sola palabra más al respecto, salvo en los estrados”, dijo mostrando rasguños en su cuello.