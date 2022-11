Mujer dejó su camioneta en el taller y la encuentra estacionada en un centro comercial

Una joven que dejó su automóvil en un taller se encontró con una inesperada y desagradable sorpresa, luego de encontrar su vehículo estacionado en un centro comercial. La mujer dio a conocer el caso a través de las redes sociales, revelando la historia.

¿Qué pasó?

Según consigna Milenio, Luisa Cortina es una exconcursante del programa Guerreros Colombia, quien fue la persona que dio a conocer lo ocurrido.

La mujer llevó la camioneta a la concesionaria donde lo compró ya que presentaba algunas fallas, para que así se lo arreglaran.

Sin embargo, en momentos que se encontraba realizando una sesión de fotos en el centro comercial le fue notificado por celular que su vehículo no se hallaba en la concesionaria.

En ese sentido, le indicaron que el auto estaba siendo utilizado como medio de transporte y que estaba allí mismo. Pensando que fue un error, tomó la llave de repuesto del vehículo y fue a revisar si era verdad o no, encontrando su camioneta en el lugar.

“Se supone que mi camioneta estaba en el taller hace un mes y vea dónde me lo encuentro, y aparte estaban de viaje, ¿no?, porque tienen el baúl lleno de maletas ¡Esto es un robo! ¡Me robaron el carro y lo encontré en Fontanar! Y lo peor de todo es que no fue con un taller cualquiera, sino con el concesionario”, reveló.

“Luego de darme cuenta de todo llamé a la Policía y me comuniqué con el concesionario para ver qué estaba pasando, y ellos enviaron un representante legal que, debo confesar, me dio la razón en todo momento porque pues igual yo la tenía. Después de ver esto y saber que pudo haber pasado cualquier cosa con el carro mientras yo no estaba, uno mejor se cura en salud y pone la denuncia. Ya de ahí para allá vamos a ver qué pasa”, concluyó.