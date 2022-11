Mujer que fue secuestrada en Algarrobo: “Me dijo que lo hacía por necesidad y hasta le ofrecí trabajo”

Durante la mañana de este jueves, en el matinal Tu Día de Canal 13, mostraron el impactante testimonio de una mujer que fue víctima de un violento robo y secuestro, en Algarrobo, Región de Valparaíso.

Lo más insólito de este hecho, es que la víctima le ofreció trabajo a su captor, luego que este le dijera que lo hacía por necesidad. ¿Qué fue lo que pasó después?, fue materia de análisis en el matinal del 13.

La mujer llamada Sandra, relató que el pasado sábado “a las 5 de la tarde yo estaba durmiendo en mi cama, sola, con la alarma conectada (…) de pronto sentí que se activó, me levanté y me encuentro con un tipo con una bandana, con un gorro y con guantes, que me apuntaba con un arma”, dijo tal como consignó el portal de Teletrece.

“Me pedía plata, me decía que venía dateado; en mi casa no hay plata, no hay joyas, había una cajita con un par de cosas, pero no hay mucho más de valor (…) yo no sé cómo reaccioné muy tranquila y le dije que no había nada y entonces abrió un cajón y encontró un tarro con monedas”, agregó.

Mientras trataba de conservar su inusual calma, Sandra afirmó que “tuve la tranquilidad en ese momento de preguntarle por qué lo hacía, cuántos años tenía (…) me dijo que no era de acá, que lo hacía por necesidad y yo hasta le ofrecí trabajo”.

Pese a su increíble buena intención, Sandra igual fue secuestrada por el sujeto que además robó algunas especies de su casa. De hecho, el antisocial le pidió las llaves del auto y la obligó a subir en el vehículo y a conducir por la zona hasta un camino rural; ahí llamó por teléfono a un socio de delito a quién le pidió ayuda para llevarse las cosas que robó.

Luego, la vpictima regresó y dio aviso a los vecinos, quienes recién ahí se percataron del tremendo shock que ella estaba experimentando.

Según informaron, el testimonio de esta mujer de Algarrobo es uno más de los casos de violencia y delincuencia registrados en la zona, los mismos que han impulsado a los vecinos a construir una zanja para poder impedir el paso de los antisociales.