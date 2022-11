La buena suerte tocará la puerta de estos signos con la lluvia de Leónidas

Este jueves 17 de noviembre y mañana 18 se podrá disfrutar de una hermosa lluvia de estrellas que parten de la constelación de Leo, y son llamadas Leónidas. Esto será una bendición para algunos signos, que verán mejorías en su suerte en estos días. Ellos son Aries, Cáncer, Libra y Acuario.

Serán 20 estrellas fugaces por cada hora las que se podrán apreciar en el cielo oscuro, pero será mañana cuando alcance su punto máximo esta lluvia que se produce cada año. Los privilegiados serán los que viven en el hemisferio norte, mientras que los que residen en el sur podrán observarlas en horas de la madrugada.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Es un bueno momento para que escuches todo lo que tu corazón y tu cabeza te están diciendo. Te han enviado señales que no has descifrado y no has tomado las decisiones correcta. Sigue tu intuición para que puedas salir del lugar en el que estás. La suerte estará de tu lado y si buscas un nuevo hogar, conseguirás uno como siempre lo has querido. Si quieres compartir tu vida al lado de otra persona, también iniciarás el camino que te va a lleva a él.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Acabarás con los grandes problemas que te agobian: el amor y el dinero. Vas a separar las finanzas de tu vida amorosa y todo comenzará a fluir mucho mejor para los dos. Ya verás cómo los problemas se irán disipando para darle paso a la prosperidad y a los buenos momentos. Que esto no te haga sentir mal, al contrario, siéntete libre. Él también. Pueden compartir los gastos, pero también necesitas autonomía financiera.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Te sentirás más amada que nunca, todos los tipos de amor llenarán tu vida, el amor incondicional será tu motor para continuar, disfrutarás de compartir de la verdadera amistad. De esas hermanos que Dios te ha puesto en el camino; del amor en pareja. Él valorará tus sentimientos, te ayudará a curar tus heridas y será tu apoyo en las adversidades. Aliméntate de todas estas energías y comienza a construir otras relaciones que te proyecten a futuro.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

El dolor causado por una gran traición está sanado. Paso a paso vas a ir recuperándote de ese error en tu vida, que llegó para dejarte enseñanzas. Vive tu duelo, porque renacerás pronto como el ave Fénix para mostrar toda tu belleza. Ahorita estás cambiando, deslastrándote de todo lo que te afecta y consume, para darle la bienvenida a una nueva mujer. Vas por buen camino. Solo debes ser constante e identificar qué salió mal para no tropezar con la misma piedra.