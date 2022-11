“Tenía un dolor brutal”: Camila Flores detalló los angustiantes momentos que vivió internada

A días de haber sido dada de alta, Camila Flores se sinceró sobre los críticos días que vivió tras el nacimiento de su hija.

Sorpresiva fue la información, que hace casi una semana, hablaba sobre la diputada Camila Flores internada de urgencia en la Clínica Ciudad del Mar, en Viña del Mar, luego de una septicemia generada tras la césarea no programada a la que se sometió.

Luego de dífíciles días y un comunicado que ella misma publicó en su Twitter, agradeciendo el apoyo y asegurando que ya había pasado lo peor, la parlamentaria otorgó una entrevista al diario LUN, donde contó parte del inesperado calvario que sufrió justo cuando llegaba al mundo su hija Camila Victoria.

“Siempre estuve consciente, pero hay episodios que tengo borrados. Me acuerdo que desperté y me di cuenta de que estaba en la UCI y me dicen que tenía mi intestino perforado” , partió diciendo, tal como consignó el sitio Página 7.

Desde ese momento, Camila cuenta que dejó de ver a su esposo y a su hija recién nacida. Solo tenía su celular, no quiso revisar Twitter, pero sí lo mensajes que recibió. Uno de ellos era de la coordinadora socio-cultural de la Presidencia, Irina Karamanos, y otro, un texto viralizado del Presidente Gabriel Boric.

Luego de dar a luz, Camila alcanzó a estar hospitalizada cinco días, pero cuando debía ser dada de alta, ocurrió lo peor.

“Era un dolor mucho más terrible (…) Ese domingo me tenía que ir a mi casa, pero amanecí muy mal. Tenía un dolor intestinal brutal. Jamás en mi vida pensé que un ser humano podía aguantar ese nivel de dolor” , recordó agregando que incluso quiso alimentar a su hija, pese a que ya no aguantaba el dolor.

Cuando fue revisada por los doctores, le avisaron que debían operarla de manera urgente, porque su intestino estaba perforado. Más encima, posterior a esa cirugía, tuvo que ser intervenida por segunda vez, ahí Camila entendió la gravedad del asunto. “No sabes lo que es tener a tu guagua en brazos y pensar que te vas a morir” , aseguró.

“Después de esa segunda operación se me hizo evidente que mi vida corría peligro. Fue terrible estar ahí y no saber si iba a vivir o no para criar a mi guagua. Con ella de tres días y yo internada lo único que pedía era poder dedicarme a ser mamá”, relató la diputada.

Cuando la información de lo que había pasado llegó a los medios y compañeros de Flores, la doctora María Luisa Cordero llegó a afirmar que hubo negligencia médica. Sin embargo, Camila Flores optó por no referirse a este punto, ya que quiere estar dedicada al 100% a su hija

“No vale la pena ahondar en una situación que a estas alturas no es lo más importante”, finalizó y según dice la nota de Lun, desde el pasado martes que la diputada se recupera en su casa junto al amor de su familia.