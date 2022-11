“Ya, bájate concha***, bájate por las buenas”: chofer de app registra intento de robo de su vehículo

Un chofer de aplicación de transporte registró el intento del robo de su vehículo por un supuesto pasajero en la comuna de Cerro Navia. En medio del viaje el sujeto le pidió cambiar el destino.

“Tienes que ponerle una parada intermedia, porque tengo que seguir hasta la dirección que tú le pusiste, porque la aplicación no me lo permite, no me la pagan”, le contestó el conductor.

Así segundos después se ve que el delincuente acciona el freno de mano del auto, y comienza a amenazar con fuertes epítetos al conductor.

“Ya, bájate cu**, bájate, bájate, bájate conch***”, le gritaba el sujeto al asustado, pero siempre controlado conductor.”

“Ya, ya, ya, espérate”, le decía el chofer, hasta que se detiene, el delincuente le dice que se baje por las buenas, y cuando éste desciende, el conductor aprovecha y sigue con su marcha.