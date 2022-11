Bolas Wrap: Carabineros dio a conocer detalles de la nueva arma no letal de la institución

Esta mañana, durante el balance semanal que realiza la institución, Carabineros se refirió a los detalles de un nuevo tipo de armamento no letal: “Bola Wrap”. Esta arma buscaría dotar de mejores implementos a personal de la institución para la detención de delincuentes.

“Como la que usa Batman, en términos generales es la que usa Batman” , fueron las palabras que utilizó Ricardo Yáñez para describir su funcionamiento.

“Es un sistema a partir de una cuerda de kevlar que se lanza a través de un dispositivo que genera que la persona a la cual estamos tratando de detener se pueda neutralizar de manera no letal, estamos trabajando porque esto es de largo aliento en el trabajo de implementación de capacitación ver dónde se van a instalar, no se van a comprar para todos los carabineros por lo tanto se van a elegir seguramente unidades especializadas, se van a elegir unidades que tengan un mayor impacto en la presencia policial para poder ir avanzando en esta modernización institucional”, declaró el general director.

Sobre si este nuevo armamento reemplazará a las armas electroshock, Yáñez informó que “Sí efectivamente el Taser , que genera una descarga eléctrica es un arma no letal que si uno verifica la televisión o las películas extranjeras o las policías del mundo hay muchas que utilizan particularmente Estados Unidos, esta pistola Taser. Nosotros hoy día estamos avanzando en la bola wrap, no hemos llegado a la conclusión definitiva de poder incorporar, porque hemos visto que pueden existir daños colaterales, respecto a la utilización de la pistola Taser, daños que nosotros no queremos ocasionar” .

Aún se encuentran en el proceso de que esta nueva herramienta llegue a Chile, para así capacitar al personal especializado y posteriormente ser utilizada, que podría ser a partir del 2023.