“¿Por qué no lo hace con la Araucanía?”: Camioneros reaccionan duramente por invocación a la Ley de Seguridad del Estado

Hace pocas horas, la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, confirmó que el Gobierno invocará la Ley de Seguridad del Estado por la movilización de los camioneros en la zona centro y norte del país, quienes exigen mayor seguridad en las rutas y una rebaja en los combustibles.

“El gobierno ha hecho todos los esfuerzos para evitar este conflicto. Pese a ello, ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras y eso ha afectado a las personas, la circulación y el abastecimiento en distintos puntos del país”, explicó Tohá, recordando que este lunes habían llegado a un acuerdo con ellos que permitiría calmar las aguas, pero eso no ocurrió.

Por eso, la vicepresidente dijo: “No es aceptable, no lo vamos a tolerar”. Palabras que hicieron reaccionar casi inmediatamente al gremio de camioneros.

“Nos está empujando a ser terroristas”

Tal como consigna el sitio de La Cuarta, un poco antes que el Gobierno confirmara la decisión de aplicacar la Ley de Seguridad del Estado, Marcelino Pérez, presidente de la Agrupación de Propietarios y Conductores de Camiones Paine, comuna donde hay más de 60 camiones detenidos en la Ruta 5, enviaba una dura advertencia al Ejecutivo, en específico al ministro del Interior (S), Manuel Monsalve.

“Tiene que tener conciencia, señor Monsalve, que aquí no está en La Araucanía, que no hay terrorismo ni nada de eso ¿por qué no lo hace con La Araucanía, donde hay terrorismo? ¿Por qué lo hace con la gente humilde?”, exclamó Pérez a Radio Bío Bío.

“¿Y que nos venga a aplicar la Ley de Seguridad del Estado? Si ese es el método que él quiere, nos está empujando a ser terroristas”, expresó el dirigente.

Pero lo que más llamó la atención, fue cuando le preguntaron sobre la posibilidad de bloquear la principal ruta del país, Marcelino dijo: “No te descarto nada, por que no te puedo decir las acciones que vamos a tomar”.

