Influencer denuncia que la echaron de un gimnasio “por ser trans y tener cuenta en OnlyFans”

En Buenos Aires, Argentina, una influencer denunció que un gimnasio al cual asistía, le canceló su matrícula por “ser trans y tener una cuenta en OnlyFans”.

Según recoge la agencia Télam, se trata de Kiara Acosta (23), quien junto con denunciar el hecho en redes sociales, presentó el caso ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), anunciando acciones legales contra el local.

“Hoy me entristece un montón decirles que al gym que iba no voy a ir más. Estas cosas que me pasan me hacen replantearme tantas cosas… ¿Soy un mal ejemplo?”, se cuestionó la joven en TikTok.

“Todo porque una mamá me googleó para saber quién yo era y al ver que tengo un perfil en Onlyfans decidió llamar al gimnasio para decirles que si yo seguía yendo, sus hijas no iban a ir más”, relató.

“Hace un rato, me llama la chica del gimnasio, yo estaba yendo para allá, y me dice que no voy a poder ir más al gimnasio (…) No entiendo que más tengo que hacer para hacerle entender a la gente que tienen que normalizar a las personas trans”, añadió visiblemente afectada.

Varias personas enviaron sus muestras de apoyo a la influencer, incluso conocidas figuras de la televisión argentina, como el periodista y activista Franco Torchia y la actriz y relacionadora pública, Oriana Junco.

Acosta se hizo conocida a partir de su participación en el reality “Despedida de Solteros” de Telefe (2017) cuando tenía 18 años.

Años después, denunció que un empleado de un local nocturno la discriminó y no dejó entrar porque le dijo “no pareces un hombre y no estás buena como tu amiga”. Tras presentar la denuncia, dicho local fue clausurado de manera temporal y tras un juicio abreviado, la empresa reconoció su responsabilidad, aceptando pagar una multa y una indemnización a la joven.