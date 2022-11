Abren sumario a médico de la Cesfam: “O eliminas el gato o el niño siempre va a estar con alergia”

Gracias a un video que se masificó en redes sociales, el Cesfam de San Bernardo inició un sumario en contra del doctor Raul Cuevas, quien aseguró que los gatos son los animales más cochinos. Los dichos del profesional de la salud causaron inmediatamente una polémica.

”Atiendo a bastantes niños con problemas de rinitis alérgica y, como a mí no me gustan los gatos, las mamás me preguntan qué genera la alergia”, señaló el médico. También aseguró que estos felinos eran los animales más cochinos: “O eliminas el gato o el niño siempre va a estar con alergia ”, agregó el cuestionado empleado.

Por consecuencia, desde el Cesfam de la comuna comenzaron una investigación sumaria, ya que enfatizaron en que estos dichos no lo representan, debido a que están comprometidos “Hacia el respeto de las mascotas, repudiando cualquier comentario o acción que vaya en desmedro de ellos”.