“Tenía mucho respeto por Pamela”: Karol Cariola descueró a diputada “Cruela” Jiles

“Como una Cruella de Vil”, con ese concepto la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, definió a su colega del Congreso Pamela Jiles, luego que el periodista Ignacio Franzani le pidiera en el programa “El Chile que Viene” que respondiera “lo primero que se te viene a la cabeza”.

“Como una Cruella de Vil. Yo no sé si ella busca ese personaje, en verdad”, dijo de manera espontánea, agregando que le tenía harto cariño en el pasado, pero la relación fue cambiando para mal, debido a las diferencias políticas.

“Yo tenía mucho cariño por Pamela, mucho respeto. Pero siento que en el último tiempo ha jugado un rol... No sé, conmigo tiene como algo muy extraño, me ataca permanentemente, retuitea cosas que me ofenden en las redes sociales, que son súper ofensivas hasta por cuestiones físicas”, comentó la exdirigenta estudiantil.

Y, al parecer, se las tenía bien guardadas, porque, si bien eran solo decir lo primero que se le venía a la menta, la representante del PC prendió el ventilador y disparó a quemarropa contra la experiodista de farándula.

“Ha sido súper agresiva en varios aspectos. Me llama profundamente la atención su falta de sororidad y de complicidad con el rol de las mujeres. Es Cruella”, sentenció.

“Ha sido desprolija”

Días atrás, Pamela Jiles, René Alinco, Gaspar Rivas y Rubén Oyarzo, emplazaron a la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a poner en tabla el proyecto de sexto retiro de fondos de pensiones.

“Nosotros consideramos que la diputada Cariola tiene el listado completo y más para ser censurada en la Comisión de Constitución. Su presidencia ha sido por lo menos desprolija, ha faltado en una cantidad completa de ítems a sus deberes como presidenta”, agregó.

Jiles manifestó que “a pesar de que nos han cerrado las puertas, nos han pegado portazos, nos han hecho un verdadero bullying parlamentario, desde el 11 de abril pasado en que presentamos transversalmente un retiro del 10% y del 100%, que fue declarado admisible por la mesa de la Cámara -esto es que es completamente constitucional-, desde entonces, un grupo transversal de diputados han seguido lealmente con la ciudadanía insistiendo por este retiro”.