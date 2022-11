Exproductor de “Mentiras Verdaderas” fue condenado por abuso sexual contra menor de 14 años

Durante esta tarde se dio a conocer que en septiembre pasado el 13° Juzgado de Garantía de Santiago sentenció a cinco años de presidio menor en su grado máximo (en libertad vigilada) a Carlos Lobos, exproductor del programa “Mentiras Verdaderas” (La Red). ¿El motivo? por el delito consumado de abuso sexual contra una menor de 14 años.

Según la información revelada por El Filtrador, la denunciante dio a conocer los episodios de abuso que sufrió por parte de Lobos cuando tenía entre siete y 14 años de edad.

El sujeto fue condenado como autor del delito consumado de abuso sexual a menor de 14 años entre 2009 a 2016. Además de los cinco años, se le suma la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y a la pena del comiso de la especie incautada, sin costas.

Testimonio de la víctima

De acuerdo al medio, la joven denunció a Lobos en el año 2020. Argumentó que el exproductor de televisión, la abusó sexualmente cuando éste era pareja de su madre.

“Espero que esta vez caigas de una vez, me hiciste mierda toda mi infancia. Me dejaste con trauma. Cómo es posible que un abusador como tú todavía tenga fotos mías en sus redes. Y tenga la vida más que hecha trabajando en la tele, siendo profesor de universidad. Como si nada, teniendo una máscara y fingiendo algo que no eres (sic)”, escribió la joven en Instagram.

En julio pasado Carlos Lobos renunció a su derecho a guardar silencio y en su declaración reconoció las denuncias en su contra.