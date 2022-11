Ministro de Agricultura sin filtro: “Que los camioneros descolgados se descuelguen de la imbecilidad”

Esta mañana el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, criticó el paro de camioneros que inició hace una semana la Confederación Fuerza del Norte.

Según informó Radio Bíobío, en conversación con los medios, Valenzuela apuntó contra la actitud de los descolgados y los invitó a “descolgarse de la imbecilidad”. Recordemos, que esta movilización que está ocurriendo en distintas carreteras del país exige mayor seguridad en las rutas y el cese en el alza de los combustibles.

Por lo mismo, miles de transportistas chilenos se apostaron al costado de las vías, manteniendo el libre tránsito. Sin embargo, “descolgados” más radicales del gremio han decidido bloquear el paso de vehículos e incluso atacaron móviles que buscaban pasar.

La polémica frase del ministro

“Empatizamos, respetamos a los camioneros, pero como hemos dicho en otros ámbitos, esto no puede ser con impunidad y no puede ser con chacota; tiene que ser con objetivaciones. Se ha hecho el máximo de aporte en momentos muy difíciles”, Esteban Valenzuela.

El secretario de Estado detalló que el Gobierno hizo todos los esfuerzos: “Estabilizamos precios de los combustibles y estamos disponibles, insistimos, a seguir dialogando también con los descolgados. Pero que los descolgados se descuelguen de la imbecilidad, que está generando daño al país”.

Pocos minutos después, las polémicas palabras del ministro de Agricultura llegaron hasta la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, quien cuestionó este lunes el tono utilizado por Valenzuela, tal como informó Emol.cl.

“Respecto a los dichos del ministro, yo no usaría las declaraciones en particular que ha hecho, pero el sentido profundo es a velar por los intereses generales y no solamente de aquellos que quieren seguir bajo presiones consiguiendo más privilegios de los que tienen”, aseguró Vallejo.

Además, reiteró que la postura del Gobierno frente al bloqueo de carreteras continúa siendo “la utilización del mecanismo legal que está a disposición, que es la ley de Seguridad del Estado, mediante el uso de querellas, y vamos a seguir utilizándolo y aplicándolo en la medida que sea necesario”.

Con respecto al apoyo que entregó el Partido Republicano a las demandas de los camioneros, la vocera de Gobierno reconoció que “hay dirigentes que están relacionados a ciertos sectores políticos”.