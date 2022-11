“Aquí estoy encerrada en el BancoEstado”: mujer ocupó cajero y quedó sin salir de sucursal en Coquimbo

A minutos de que cerrara el banco, llegó una mujer a utilizar el cajero automático en una sucursal del BancoEstado en la ciudad de Coquimbo, y al guardia de seguridad no la vio, por lo que cerró el cubículo. Así la clienta quedó encerrada.

La mujer comenzó a grabar para dejar constancia que no podía salir del lugar. “Aquí estoy encerrada en el BancoEstado, me dijeron que yo era la ultima persona, había una persona delante mío (...) estoy dejando constancia que estoy encerrada”, relató.

Logró ser sacada del lugar por el mismo vigilante del recinto, fue este quien no se percató de la presencia de ella justo al momento de cerrar las puertas.

En conversación con Chilevisión, la clienta precisó que “me vino una crisis de pánico que no aguanté”, contó.

No hubo mucha empatía

Los cibernautas no empatizaron mucho con la mujer. De hecho, la criticaron por haber ido a última hora al banco. “Los llamados “clientes cacho” llegan a menos de 1 minuto del cierre”; “Que le pone color , tan poco tolerante no se percato un error lo comete cualquiera, ahora todo es discutir y funar”; “De todas maneras sola sola no estaba ..... la gente de los banco se retira a las 16:00 o más tarde ....señora cacho”, precisaron.