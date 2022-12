Rodolfo Carter de las mechas con abogado en Sin Filtros: “Lo despidieron por inepto”

El alcalde de La Florida Rodolfo Carter protagonizó un duro round con el abogado Gustavo Lorca, con quien intercambio varios dimes y diretes durante el programa conducido por Gonzalo Feito, Sin Filtros. Todo partió cuando el conductor le preguntó al edil cómo sería si se hiciera cargo de la comuna de Santiago, recibiendo una burlesca respuesta de parte del jurista.

“Caso hipotético, Rodolfo Carter tiene que hacerse cargo de la comuna de Santiago”, dijo Feito, sin esperar el comentario que recibiría de parte de Lorca.

“Ojalá que no” se escuchó en el estudio, recibiendo la respuesta de Carter, quien estaba visiblemente molesto, con la cara desencajada.

“También te echaríamos de ahí. También te despediríamos por incompetente”. le dijo el edil, sacando los trapitos al sol.

Pero el jurista no se quedó callado y le reclamó por una supuesta deuda del pago de cotizaciones.

“Capaz que no pague las cotizaciones previsionales. Respóndame el oficio que le ingresé”, le dijo el abogado.

Ahí, el animador quiso poner paños fríos y pidió que “no se vaya en la personal”, pero Lorca hizo caso omiso.

“Es que él se está yendo en la personal, está diciendo algo que no corresponde y que no es cierto. No sea mentiroso, alcalde”, refutó.

“Gustavo, a usted lo despidieron por incompetente...Lo despidieron por inepto”, dijo Carter.

“Eso no es cierto...en el próximo programa puedo traer el oficio.”, rebatió Lorca, antes que Gonzalo Feito pidiera qjue le apagaran el micrófono para detener la pelea y continuar con el programa.

“Lorca es un flaite”

La pelea generó diversos comentarios, donde el abogado salió más trasquilado.

“Lorca quiere venderse como refinado, pero a la primera se le sale lo flaite”, “Gustavo Lorca quiere quedarse con el puesto de René Naranjo como el más pelotudo del programa”, “Lorca es un flaite, lo ha demostrado siempre y sin esforzarse”, escribieron los cibernautas.