Ministro Marcel confirmó que TPP 11 comenzará a operar en Chile a comienzos del 2023

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP11, comenzará a regir en Chile desde comienzos de 2023.

Durante su presentación en el Club Monetario de la Universidad Finis Terrae, Marcel fue consultado respecto al TPP11 y la estrategia de “side letters”.

Sobre el tema, la autoridad recordó la controversia generada al negociarse el tratado, destacando su evolución. “Los temas más controvertidos en su momento, que eran los de propiedad intelectual desaparecieron con la salida de Estados Unidos, donde quedó una preocupación por el tema de la protección de inversiones”, señaló.

En la misma línea, afirmó que el entorno global donde se ubica el TPP11 cambió, declarando que “hoy estamos en una época de conflictos comerciales entre las principales potencias del mundo, entonces para mí, la pregunta es, en ese escenario que no va a desaparecer, ¿dónde queremos estar nosotros?”.

Para Marcel está la posibilidad de tener una actitud pasiva y ser “un barquito a la deriva”, como también encontrarse en la presión de dos socios comerciales “que están peleados entre ellos”, y por último, el formar “un bloque que tenga algo que decir en este contexto económico mundial”, indicó.

Esa es la mayor ventaja que el ministro ve en el TPP11, aunque debe desarrollarse porque no es algo que esté intrínsecamente en el tratado. “Estando dentro tenemos la posibilidad de trabajar con el conjunto de los otros países para fortalecer esa dimensión”, declaró.

“Hay cosas que mejorar pero no creo que eso implique excluir nuestra participación en el TPP11, lo que vamos a tener en esa circunstancia es que vamos a tener la “side letter” con Nueva Zelandia, a lo mejor va a ser la única”, reflexionó.

Sobre la firma y puesta en vigencia del tratado, reafirmó que el Presidente lo suscribirá, “se va a formalizar y vamos a comenzar a operar en el TP11 ya desde comienzos del próximo año”.

Un proyecto de ley “Misceláneo”

En otro tema, como una iniciativa que permita tratar distintos aspectos para impulsar la productividad describió un proyecto de ley que enviará al Congreso desde el ministerio de Hacienda.

El ministro afirmó que las estimaciones de crecimiento potencial o tendencial se han ajustado mucho a la baja durante los últimos 10 a 15 años. “Y en particular que las estimaciones de productividad muestran cifras de cero crecimiento en los últimos diez años”, agregó.

Para la autoridad, existen muchos factores que pueden incrementar la productividad, no tiene que ver sólo con una mayor eficiencia en los modos de producción, sino que en sus palabras, “tiene que ver con el grado de apertura de nuestra economía y la capacidad cierto para aprovechar oportunidades de importación, la evolución de precios relativos, el costo de la energía. Entonces tenemos que tener una visión amplia de lo que está detrás de este tema de productividad”, puntualizó.

Con este fin, explicó Marcel, es que han venido trabajando durante todo el segundo semestre con el ministerio de Economía en una agenda de productividad. En mayor detalle, señaló que “en los últimos meses hemos estado trabajando en mesas con la Confederación de la Producción y el Comercio, con las pequeñas empresas, con la Central Unitaria de trabajadores. Hemos estado trabajando mucho con el Consejo de Productividad y hemos estado trabajando en nueve líneas que van desde temas administrativos y reglamentarios, hasta temas relacionados con la informalidad laboral, clima de negocios, etcétera”.

De esta forma, anticipó que en enero “vamos a tener el resultado de todo este trabajo, que se va a traducir en una serie de iniciativas, probablemente un proyecto de ley misceláneo sobre temas de productividad que vamos a mandar al Congreso”, complementó Marcel.

Por otro lado, recalcó que el periodo de ajuste que la economía está viviendo no necesariamente va a empeorar durante el 2023, ya que a su juicio la recesión es algo que “está ocurriendo ahora, no es una recesión que va a ocurrir el próximo año”.

El análisis que realiza es que durante este año se ha tenido un ajuste a la baja trimestre a trimestre, pero partiendo de un punto muy alto. “Nos hemos estado ajustando a la baja, trimestre a trimestre vamos a tener una cifra negativa, vamos a tener dos trimestres de variaciones negativas de la actividad, pero la economía debiera empezar a estabilizarse en el en el segundo trimestre del próximo año y de ahí se va a ir recuperando”, señaló.

Por último, concluyó diciendo que el ajuste importante no sucederá después, sino que “está ocurriendo ahora. Y si lo que está ocurriendo ahora no es catastrófico, no es porque la catástrofe vaya a venir en uno o dos trimestres más, esto es el ajuste”.