“Hay que votar a favor”: Grave denuncia contra el Gobierno para aprobar proyectos

Patricia Hidalgo, exseremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, afirmó este sábado que en diversas ocasiones fue presionada por integrantes del Gobierno para aprobar proyectos con los que no estaba convencida y en los que tenía algunos cuestionamientos técnicos, informó Bio Bío.

En relación a las votaciones en las que fue presionada, la primera fue la del Mall Vivo en Ñuñoa, donde “en esa ocasión la delegada regional nos cita a una reunión a los seremi y nos instruye que hay que votar a favor de ese proyecto y que como obviamente es un proyecto que afecta la calidad de vida de las personas algunos iban a poder estar en contra pero asegurando siempre que el proyecto se aprobara porque era lo que correspondía de acuerdo a la forma técnica”, indicó.

El segundo proyecto fue el de Américo Vespucio Oriente tramo 2, por el cual comentó que “también me empezaron a llamar, a insistir que yo tenía que votar y les dije lo mismo. Entienda no puedo, yo fui concejala, estuve detrás de los proyectos medioambientales que afectan la calidad de vida, no voy a aprobar, porque lo único que uno tiene es su consecuencia”.

La última vez, la obligaron a aprobar el proyecto de Quilicura de la planta de tratamiento, al respecto señaló que “obviamente lo iba a rechazar. Me habían escrito una cantidad de vecinos pidiéndome rechazarlo”.

Sin embargo, terminó aprobándolo porque “recibo nuevamente un llamado de la subsecretaria diciéndome que tengo que presentarme a votar. Le dije que ok, que me voy a presentar pero voy a rechazar. Y ella me dice que no, tienes que aprobarlo. Le pregunto por qué, y me dijo que son instrucciones de la ministra del Interior. Le digo que es súper impropio lo que me estaba diciendo pero que si ella me lo dice, que es mi jefa directa, voy a ir y votar tal cual como me estas indicando que lo haga, pero en contra de toda mi voluntad”, concluyó.

La sorpresiva salida del cargo

Hidalgo, se desempeñó como Seremi desde abril de este año y salió del cargo el 30 de noviembre pasado de manera sorpresiva, así lo comentó en entrevista con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, señalando que “sabía que habían muchas diferencias con la subsecretaria en este tema y en otros, pero nunca lo vi venir. Porque al final del día las personas como yo que tenemos trayectoria, esperamos que si algún día nos sacan sea por temas de gestión, de trabajo, por errores administrativos, pero no por temas relacionados con estas situaciones que tienen que ver justamente con el programa de gobierno y cómo acercarme a un programa de gobierno tan ambicioso”, señaló la exconcejala

El encargado de informar su desvinculación del cargo fue Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social y Familia, que tras ser consultado por las razones del despido le dijo que “hay una mala evaluación de tu trabajo particularmente de la subsecretaria Perales y la delegada regional Constanza Martínez porque has tenido diferencias con ellas, no acatar la autoridad y descoordinación “, indicó Hidalgo.