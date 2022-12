“Maldito degenerado”: Viralizan a hombre que abusó de niña en mall chino de Los Andes

Un video se está viralizando en redes sociales por la acción condenable de un hombre que se merece las penas del infierno por abusar de una niña al interior de una mall chino en la ciudad de Los Andes. En las imágenes se ve al sujeto, de gran contextura, que al darse cuenta que la menor se encontraba sola, buscó la manera para acercarse y colocar su zona pélvica detrás del cuerpo de la infante.

“Esto ocurrió el 14 de Noviembre en Los Andes. Este tipo es un peligro y una bomba de tiempo. Lo que le hace a la niña es simplemente asqueroso y las autoridades tienen que actuar. La dignidad y los derechos de los niños están primero siempre”, fue uno de los reclamos contra el antisocial.

El video generó el repudio generalizado y criticas hacia la justicia, puesto, según indicaron habría quedado sin sanción alguna.

“Vean a este espécimen!!! Un reverendo asco ...es de Los Andes ,fue denunciado ,pero no se hizo nada ...#justiciademierda #Chileunasco”.

“Maldito degenerado”

En Facebook, una de las usuarias funó el nombre y cara del sujeto, señalando que tendría varias causas penales, pero sigue libre.

“Maldito degenerado, ojalá lo compartan y se haga famoso el violeta asqueroso, por que tiene varias causas y lo dejaron libre...que impotencia ver o que le hace a la niñita y este csm sigue como si nada, si la justicia es ciega y en Chile, mínimo que se vaya bien funado”, escribió junto a la foto y datos del abusador.

“Qué rabia por la cresta. Nunca me olvidaré de la vez que tenía 13 años e iba al colegio y un hueón hizo exactamente lo mismo. Quedé paralizada”, “Que mal que hayas vivido una situación así, a mi sobrina (9) años hace 3 meses aprox paso un wn vendiendo cuchufli iba con mi sobrina ella me pidió y le compré al dar unos pasos me di cuenta que el wn le tira un beso me regreso lo agarro a chucha y pateo su carro donde tenía todo”, comentaron otros usuarios, indignados con la situación.