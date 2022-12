Enrique Paris se volvería a repetir el plato como ministro de Salud: “Por mi patria estoy dispuesto a cualquier sacrificio”

El exministro de Salud Enrique Paris conversó con La Hora y además de comentar la labor de la actual ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió a su gestión como autoridad sanitaria durante la pandemia y confesó que volvería a la cartera.

Al ser consultado sobre su futuro político y si volvería a aceptar ser ministro de Salud, Paris expresó que “es un desafío importante”, pero “sí, por Chile hago cualquier cosa, por mi patria estoy dispuesto a cualquier sacrificio”.

Le consultaron del medio además, si lanzaría una candidatura como senador o diputado, y respondió que “yo no tengo alma para ir al parlamento, o a discutir o a negociar”, recalcando que “no corresponde a mi personalidad, preferiría seguir trabajando en el área de salud”.

La llamada de Piñera

Paris dijo que siempre mantuvo conversaciones con el exMandatario, aseverando que “yo hablaba con el expresidente Piñera normalmente por temas de salud, vacunas, medicamentos (…), entonces me llama un viernes (12 de junio) y le digo presidente ya investigué el dato que usted me pidió”.

Sin embargo, el llamado no era sobre una nueva consulta de salud, sino que sobre la oportunidad de tomar el mando del Minsal, donde Piñera enfatizó que “lo llamo por otro motivo, el ministro Mañalich me presentó su renuncia y él me propone nombrarlo a usted. ¿Acepta?. Tiene que responderme ahora”.

Enrique Paris lo consultó con la familia y dijo que sí de inmediato.