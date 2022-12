“¡No voy a ser candidata a nada!”: Cristina Fernández tras ser condenada a 6 años de cárcel por corrupción

Durante la presente jornada, se dio a conocer la información de que un tribunal argentino condenó a Cristina Fernández a 6 años de presidio y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El tribunal dio el veredicto final en la causa conocida como Vialidad donde se acusa a la vicepresidenta por asociación ilícita y administración fraudulenta.

Cuando se dio a conocer la resolución judicial, Cristina Fernández dijo que daría una dura respuesta, la cual finalmente se dio a conocer hace poco.

En resumen, para Cristina, toda la acusación y el proceso hasta llegar a su condena se trató desde inicio a fin de una persecución que buscó el disciplinamiento de dirigentes donde incluyó a la justicia, los medios y la política.

No irá a la cárcel

Pese a lo fuerte que suena su condena, la actual vicepresidenta argentina no irá a la cárcel y podrá seguir ejerciendo el cargo hasta que se agoten todas las instancias de apelación, lo que podría tardar dos años. Incluso, se decía que podría postularse como presidenta el próximo año, tal como consignó el sitio de La Cuarta.

“No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, (Héctor) Magnetto (CEO del grupo Clarín). El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa, sí, pero mascota de usted, nunca jamás”, aseguró la autoridad trasandina.

“No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino como me volví el 10 de diciembre de 2015, a mi casa″, dijo entre otras cosas.