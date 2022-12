Tenso round en “Sin Filtros” entre panelistas del mismo bando: Checho Hirane paró en seco a Iván Poduje por Nueva Constitución

Un tenso momento se vivió entre dos panelistas invitados al programa “Sin Filtros” y lo interesante es que se trata de quienes defienden la misma postura del Rechazo: Checho Hirane e Iván Poduje. El locutor paró en seco al arquitecto, quien manifestó que si no se puede al mismo tiempo avanzar en un proceso Constituyente y solucionar los problemas urgentes del país, la Nueva Constitución debe esperar.

“Decirle a Iván Poduje que parece que no sabe de dónde vengo yo, yo voté Rechazo porque los problemas de Chile no son de la Constitución, de entrada y de salida, pero yo tengo buena memoria y creo hay que honrar la palabra, la campaña del Rechazo se basó en la idea de rechazar para una nueva Constitución (...) porque me estás diciendo que yo estoy poniendo como más importante la Constitución que los otros problemas, estoy diferenciando lo urgente de lo importante y no es excluyente”, le partió rayando la cancha Checho Hirane.

“¿No crees que esto no creará más problemas hacia adelante?” Si es meter la mugre debajo de la alfombra” — Checho Hirane

Precisó además que hay que salir de este proceso constitucional o “¿tú crees que se puede dejar así?, te pregunto sobre la Constitución, ¿ la dejamos así no más?”.

En ese momento Poduje puntualizó que “hay que atacar esto con más prioridad, si no son capaces de hacer las dos cosas, hay que dejarlo de lado”.

Hirane: “¿No crees que esto no creará más problemas hacia adelante?” Si es es meter la mugre debajo de la alfombra (...) tienes el pensamiento republicano, claro, porque dicen que se rechazó y hasta ahí llegó”.

Esto le molestó en demasía a Poduje, quien le rebatió que “yo no soy del partido Republicano”, y se transformó en dimes y diretes que debieron ser controlados por el animador del programa, Gonzalo Feito.