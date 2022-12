Francisco Chahuán: “Si acá no hay un órgano mixto, no estoy dispuesto a firmar ningún acuerdo”

Las conversaciones sobre el proceso constituyente siguen extendiéndose debido a la falta de acuerdo sobre el órgano que va a redactar la nueva Constitución. Desde el oficialismo se busca que este se compongan de personas 100% electas por votación popular.

Sin embargo, la oposición no está de acuerdo con esta moción y busca que la nueva Carta Fundamental sea escrita solo en un 50% por personas electas de manera popular, y que el otro porcentaje esté compuesto por expertos designados por el Senado.

El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, afirmó que no apoyarán un acuerdo que no sea el de su preferencia. “Si acá no hay un órgano mixto, por lo menos este presidente de partido no está dispuesto a firmar ningún acuerdo”, declaró a ADN.

“RN se va a jugar por un órgano mixto sí o sí. Primero porque es señal de moderación, segundo porque no estamos dispuestos a repetir un nuevo fracaso constitucional, y que la historia nos recrimine como los ensayos constitucionales fallidos (...) Creemos, sin lugar a dudas, que el aporte de los expertos es fundamental”, continuó.

Por otro lado, el diputado Diego Schalper de RN señaló que también está por la opción de un órgano mixto, e hizo un llamado al oficialismo. “Le hago una invitación al Presidente, un gobierno que pierda una vez en su primer año ya la tiene muy difícil y perder dos veces es mucho más difícil. Le pido al oficialismo que no exponga al gobierno del Presidente Boric”, comentó al medio citado.

“Tenemos la convicción absoluta que lo mejor para Chile y lo que Chile además quiere, es que personas expertas tengan poder resolutivo dentro del órgano redactor de la nueva Constitución”, concluyó el diputado Schalper.