Denuncian que trabajador de cine en Maipú amenazó con cuchillo de casi 25 centímetros a cliente

Un padre fue el viernes pasado al cine con sus tres hijos. Felipe Silva compró las entradas para él y sus dos hijos mayores, lo que no le pareció a un trabajador del Hoyts de Maipú, y esto provocó finalmente una bola de nieve que terminó con una amenaza con un cuchillo de casi 25 centímetros.

El hombre en conversación con “Contigo en la Mañana” relató cómo se originó el hecho. “Me amenazó con mi hija de dos años en brazos, desenfundó un cuchillo de unos 25 centímetros”.

“Yo andaba con mis tres hijos, compramos tres entradas, cuando quisimos entrar a la sala, me dijo que la niña igual paga porque tenía más de dos años. Cuando empezó la película, como era de chica, hablaba fuerte, gritaba, salimos de la sala y nos pusimos en el pasillo. En un momento salimos, pensé que se había hecho y fuimos al baño, nos pusimos a mirar los juegos, las máquinas y cuando volvimos él estaba solo y en una sala mi hija entra, yo la saco, y él se asoma y me dice que salga...”, relata.

Ahí se produjo nuevamente una gresca, ya que el cliente le decía que su hija pequeña no sabía dónde iba y que no iba a entrar a la sala donde estaban exhibiendo una película que no era infantil.

Fue ahí donde de pronto saca el cuchillo, mientras el cliente estaba con su hija en brazos.

Hasta el momento el cine Hoyts no se ha referido al tema y el sujeto sigue en libertad.