Vestido de chef diputado Palma protesta contra acuerdo constituyente: “Parece que el amigo Zaldívar sigue penando”

El diputado Hernán Palma, del Partido Humanista (PH), se caracterizó de cocinero para criticar el acuerdo por el proceso constituyente, anunciado este lunes en el Congreso.

“Estoy caracterizado de cocinero, si me lo permite me voy a poner mi bata blanca , solía usarla como bata médica, pero la voy a usar en el curso que están dictando en el Senado”, precisó el parlamentario.

“Estoy caracterizado como cocinero porque en Chile parece que el amigo Zaldívar sigue penando, tanto que le gustaba la cocina”, precisó, agregando que el acuerdo por Chile “es sin Chile, no sé consideran las voces del pueblo”.

“Es hora de decir basta, es suficiente”, precisó molesto.

“Hay un mundo allá afuera que no está conforme de la manera en que se hace política”, afirmó Palma. Por tal declaración fue interpelado con la pregunta si cree que la manera histriónica propia es algo con lo que la gente está de acuerdo.

”Yo creo que lo histriónico no tiene nada de malo, es una forma lúdica y no violenta. Yo soy humanista, y nosotros estamos por la no violencia activa, esto es como saltarse el torniquete, como la cicletada, como el fenómeno de Las Tesis, que son formas no violentas de expresión”, declaró.