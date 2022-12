“Tiene 3 añitos y ella lo está pasando chancho”: Perla Ilich respondió a las críticas por el peinado de su hija

La exparticipante de “El discípulo del chef”, Perla Ilich, le respondió a todas las personas que le criticaron porque su hija estaba despeinada en su última publicación de Instagram. La exchica reality se descargó en sus historias.

“Ella = feliz” escribió en la foto de su hija en frente del árbol navideño. “‘Tu hija de 3 años se ve desaliñada, existen miles de peines’, por favor”, partió Perla.

“¡Por favor! Tiene 3 añitos y ella lo está pasando chancho. Si uno como mamá le hace un peinado y ella se siente incómoda, y se lo suelta, es porque ella no está feliz así. Si yo soy la mamá, la dejo que se sienta cómoda. En buena onda”, terminó la exchica reality.

La publicación en la que sus seguidores criticaron el peinado de su hija, se veía a su niña bailando en un evento. Perla Ilich escribió en la foto, “mi bailarina, la que no le gusta peinarse, la que llora toda el día, la que me saca canas verdes, la que hace lo que mi mamá dijo que haría, pero la que llega a una fiesta y saca sus pasos y me hace reír”.