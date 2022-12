Violencia de género: Hacker robó fotos íntimas de 19 mujeres y las extorsionaba con su difusión

Un hacker de 32 años, José Zárate Painemal, fue condenado como el autor de delitos informáticos reiterados y amenazas condiciones. El hombre hackeó a 19 mujeres a través de sus correos electrónicos y redes sociales, de esta forma consiguió fotos íntimas de las víctimas y las amenazó con difundirlas entre su círculo cercano.

De acuerdo a T13, la Fiscalía Metropolitana Sur dio a conocer que el hombre elegía a sus víctimas y les ofrecía un desayuno de cortesía a cambio de publicidad de su emprendimiento. Él les enviaba un formulario que tenían que llenar con sus datos de su correo y la creación de una clave nueva.

De esta forma, él utilizaba las claves que ingresaron para acceder a las cuentas personales de las mujeres, ya que en reiteradas ocasiones utilizaban las mismas. En un acto de violencia de género y lleno de misoginia, el sujeto se apoderó de contenido íntimo y personal de las mujeres, de ese modo las extorsionaba con el fin de conseguir más material para venderlo.

Por esto, fue sentenciado a cuatro años y un día de presidio menor en su grado máximo por el 12º Juzgado de Garantía de Santiago. Sin embargo, su sentencia fue reducida a libertad vigilada intensiva con restricción de acercamiento a las víctimas ya sea físicamente o remotamente.

“La pena fue insuficiente”

Algunas de las mujeres que fueron víctima de este cibercrimen y difusión de material íntimo sin su consentimiento, hablaron con Las Últimas Noticias para contar cómo fue esta horrible experiencia. Francisca (41 años) señaló que “conmigo le costó porque en el formulario puse un mail que no estaba asociado a las redes sociales. Me contactó por correo y se hizo pasar por un hacker bueno”.

“Me dijo que estaba en un grupo donde un hacker malo me iba a secuestrar mis cuentas, entonces me recomendó que cambiara el correo asociado para evitar problemas. No le hice caso y él se desesperó”. De igual forma, logró entrar a mis cuentas y llegó a unos mensajes antiguos donde encontró imágenes mías en ropa interior”, continuó.

“Le dije que me daba lo mismo, pero por dentro estaba muerta de miedo. Como no accedí, las difundió y sentí mucha vergüenza. Para todo el mal que hizo, la pena fue insuficiente”, agregó. Ella recordó que en la PDI no la ayudaron debido a que no eran amenazas de muerte y todavía no se habían concretado las amenazas.

“El sistema fomenta que estos tipos sigan haciendo lo mismo. De hecho, él se jactaba de que llevaba 10 años en eso. Se sentía respaldado por el vacío legal”, sentenció.

Por otro lado, Josefa (34 años) aseguró que él tomó posesión de sus fotos íntimas que tenía archivada en conversaciones con una expareja. Él las difundió entre la familia de su actual pololo, su familia, los amigos de ella, afirmó que todos vieron esas fotos.

“Da vergüenza, rabia, impotencia. Tuve que cerrar mis correos, saqué el dinero de los bancos y cerré las cuentas. Tengo una cuenta privada donde apenas me saco selfies. Me cuestiono hasta cómo me visto”, contó.

Josefa señaló que entre las víctimas hay mujeres que tienen hijos adolescentes que vieron fotos, “otras que perdieron dientes por estrés, que se cambiaron de casa, que incluso intentaron suicidarse, y ahora él (José Zárate) está en su casa donde puede volver a hacer lo mismo”, concluyó.