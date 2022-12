José Antonio Kast asegura que la UDI le llama la atención: “Jaime Guzmán no habría firmado este acuerdo”

El excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, criticó a la UDI por haber firmado el acuerdo que dio luz verde a la creación de un nuevo órgano para que redacte una propuesta de Constitución. En declaraciones a T13 Noche, el exdiputado manifestó que “me llama la atención la UDI, cuyo fundador fue muy claro respecto de cómo actuaba y cuál era el objetivo del Partido Comunista, que no cree en la democracia”.

Afirmó que “el Partido Comunista estuvo detrás del intento de derrocar a Sebastián Piñera. El Partido Comunista estuvo involucrado directamente en todo lo que fue la nueva Convención. ¿Hoy día cambiaron? ¿Alguien podrá convencer de que el Partido Comunista cambió de estrategia? ¿Ahora van a encontrar buenos esos 12 bordes? Siempre hay un salvo, una coma y un pero”.

Tras ser consultado si Jaime Guzmán, fundador de la UDI, hubiese firmado el acuerdo, respondió que “creo que no. Jaime Guzmán fue muy claro en el proyecto de Constitución que ayudó a elaborar. Fue muy claro en lo que era la persona sobre el Estado. Muy claro en lo que era el principio de la subsidiariedad. Esos temas ya el mismo Chile Vamos ha ido descartando, el principio de subsidiariedad para entrar en un Estado social de derechos”.

José Antonio Kast, excandidato presidencial por el Partido Republicano: "El 15 de noviembre terminó en un desastre. Nosotros somos coherentes, claros. Lo que era malo en ese entonces, hoy también es malo"



EN VIVO 📺#T13Noche » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/pkv22ThO13 — T13 (@T13) December 15, 2022

Según Kast, el acuerdo es un error “porque la ciudadanía fue muy clara con esos ocho millones de votos en decir que no querían un texto constituyente como el que se presentó, y porque la izquierda hoy día ya tiene un proyecto de Constitución”.

”Por lo tanto, si vemos que son los mismos actores del 2019, y adicionamos a que ya tienen un texto constituyente, claramente, no va a haber un buen resultado”, agregó.

El expostulante a La Moneda aseveró que “nosotros lo dijimos el 15 de noviembre de 2019 que esto va a hacer un fracaso, no va a haber paz, no va a haber un nuevo texto constituyente. Hoy día no vemos nada distinto a lo que ocurría en ese momento, salvo porque no hay violencia en las calles impulsada por la misma izquierda”.

El republicano aseguró que “es probable que la ciudadanía rechace una vez más” el futuro proyecto de nueva Constitución. En otro tema, al ser preguntado si volvería a ser candidato presidencial, dijo que “yo estoy trabajando de nuevo por un proyecto republicano. Si se da la ocasión, si yo fuera una buena carta, me encantaría. Pero no es mi primera preocupación hoy día”.