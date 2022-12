Joven 17 años murió tras esperar atención de urgencia por 12 horas en Hospital de Puerto Montt: “El guardia se burlaba”

Margot Oyarzo, madre de un joven de 17 años, dio a conocer su fuerte relato sobre la trágica muerte de su hijo tras esperar 12 horas por atención médica de urgencia en Puerto Montt.

Según la información publicada por 33 segundos, César Benjamín Talma habría llegado al recinto de salud a eso de las 21:00 horas durante el pasado 6 de diciembre. El menor fue trasladado en ambulancia desde el SAR de Alerce, por síntomas como “decaimiento, cefalea, lesiones petequiales en las extremidades, recuento de plaquetas bajo lo normal y alza térmica”.

Pasaron tres horas y el joven seguía sin recibir atención, por lo que la madre advirtió al personal de salud sobre el estado de salud de su hijo, pero le pidieron seguir esperando. Posteriormente, le dieron el mismo consejo a las 02:00 de la madrugada.

Ya era de mañana, y Benjamín seguía esperando. La madre nuevamente se acerca a los trabajadores y le comentaron que no había box disponible.

Finalmente, el joven comenzó a vomitar sangre y recién ahí el equipo médico del hospital reaccionó.

El relato de la madre

“Luego de 40 minutos de hacerle los exámenes de sangre en el SAR de Alerce, llega el doctor y me dice que un examen salió malo, que el examen de las plaquetas salió muy malo, porque el nivel es como de 400 y él tenía 66″, contó la madre al medio.

“Me dijo que no estaba bien así que lo envió de urgencia al hospital de Puerto Montt. Primero, el enfermero hizo todo el proceso, habló con la niña que recibe afuera y ella dijo ‘no, tiene que esperar afuera porque aquí no hay box’. No nos pidió el papel que nos entregó el SAR, nada. Nos echaron afuera”, recordó.

La mujer intentó solicitar ayuda en todas partes, inclusive con el personal de seguridad, así que se dirigió donde estaba el guarda pero nada salió bien. “El guardia... que se burlaba, fui muchas veces, porque ya eran las 03.30 de la mañana y mi hijo se sentía muy mal. Fui donde el guardia y le dije que, por favor, me ayudara, porque mi hijo se sentía muy mal, con fiebre, y me dijo que ‘ya le dijeron que esperara’, así que llevamos a mi hijo a dormir al auto”.

Luego, el adolescente fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Base de Valdivia, lugar donde falleció la tarde de este sábado 10 de diciembre producto de un derrame cerebral y una leucemia que no había sido detectada.

Por su parte, el Hospital de Puerto Montt, en donde Benjamín habría sido atentido después de doce horas y con ya fuertes síntomas, asegura que “reunirán los antecedentes para aclarar a la brevedad los hechos denunciados”.

Sin embargo, la madre de Benjamín acusa negligencia médica de parte del personal del recinto.

Sumarios a los culpables

Al momento de darse a conocer esta trágica historia, un equipo de profesionales y autoridades de la Seremi de salud, en conjunto con un equipo del Servicio de Salud del Reloncaví llegaron hasta las inmediaciones de el Hospital Regional de Puerto Montt, en donde entrevistaron a la jefatura de la unidad de urgencias.

El Seremi de Salud subrogante, Alex Oyarzo, habló sobre lo sucedido: “El recurso humano de la urgencia del Hospital Regional está sumamente tensionado. No crean que la gente ahí está descansando cuando en realidad está a full y, por lo tanto, no queremos transformar esto en una caza de brujas. Con esto queremos identificar los problemas de protocolos y de procesos”, justificó a BioBioChile.

El fiscal Marcelo Maldonado confirmó que iniciaron una investigación penal contra quienes resulten responsables de la muerte de César Benjamín.

“Se inicia una investigación de carácter penal para establecer cuáles fueron las circunstancias, el contexto, y finalmente si hay algún tipo de responsabilidad en el fallecimiento del adolescente César Benjamín Palma Oyarzo”, comentó.