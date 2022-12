Proyección de la OMS para 2023: Esperan que el Covid-19 deje de ser emergencia de salud pública

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que se espera que el Covid-19 deje de ser emergencia de salud pública para 2023, esto debido a que ya está atrás su fase más peligrosa, según lo informado por DW.

A pesar de que señalaron que la enfermedad está para quedarse, está tendrá que ser tratada como cualquier otra enfermedad respiratoria.

En comparación al año pasado, las muertes semanales por Covid corresponden a una quinta parte a las de 2021, de acuerdo a lo señalado por el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“La semana pasada, menos de 10.000 personas murieron (a causa del COVID). Aún son 10.000 muertes de más y los países aún pueden hacer mucho para salvar vidas”, comentó Adhanom.

“Hemos recorrido un largo camino. Tenemos la esperanza de que en algún momento del año que viene seamos capaces de decir que el COVID-19 ya no es una emergencia de salud global”, agregó.

Una de las líderes de la parte técnica de la gestión del Covid en la OMS, Maria Van Kerkhove, señaló que todavía se esperan olas de contagios, pero que la pandemia “no es lo que era al principio”, ya que las infecciones no generan tantas hospitalizaciones ni muertes.

“Estas muertes ocurren en su mayoría entre personas que no están vacunadas” o no han recibido la pauta completa de inmunización, continuó Van Kerkhove. Alrededor de un 30% de la población no ha recibido ninguna dosis, comentó.