Dra. Cordero analizó a Pancho Malo: “En las buenas intenciones de Francisco (...) una persona que ama a su país no puede ser ‘malo’”

Doctora valoro enormemente su reflexión. He sido denostado a diario. No he agredido a nadie en ninguna protesta, ese día el senador Macaya nuevamente tiro el auto encima a señoras.

Los abusos de poder no generan el país que todos queremos. @DraMLCordero #NoEsAcuerdoEsEstafa 📣 https://t.co/DpP9na80YR