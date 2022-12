“Esto no es un show, señores, son casas que se están quemando...”: el fuerte descargo de comandante tras impedir trabajo de Bomberos

Bomberos se encuentra aún trabajando en Viña del Mar, esto tras un gran incendio forestal que consumió cerca de 500 viviendas y dejó al menos dos personas fallecidas. Sin embargo, el comandante de los voluntarios, Patricio Brito, hizo un fuerte llamado a la ciudadanía.

“En estos momentos estamos en una emergencia declarada, se están quemando aproximadamente 200 casas. Quiero hacer un llamado a toda la gente que está asistiendo a la emergencia; por favor, no lo haga, no dejan trabajar a Bomberos”, alertó.

El bombero afirmó que “la situación es crítica, el viento es bastante fuerte y hago un llamado a que la gente salga de las casas y evacúe el sector de Viña del Mar alto y el sector de las Siete Hermanas”.

“La situación es tremendamente crítica. La gente, que no se acerque al lugar, no dejan trabajar a Bomberos. Lamentablemente, se han quemado casas porque la gente para los vehículos en medio de la calle y no deja trabajar a Bomberos”, añadió.

Finalmente, enfatizó en que “esto no es un show, señores, son casas que se están quemando. Gracias”, concluyó.