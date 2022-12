Presidente Boric por incendio en Viña: “De haber intencionalidad, vamos a mover cielo, mar y tierra”

El Presidente Gabriel Boric arribó hasta Viña del Mar, específicamente al Estadio Sausalito, desde donde se refirió públicamente al gigantesco incendio que afectó a cientos de familias de la ciudad jardín.

Primeramente, agradeció a “Bomberos, Conaf, Carabineros, equipos de salud que han estado trabajando en terreno, y a todas las instituciones que han contribuido con un trabajo incansable para controlar el fuego. Atrás nuestro los helicópteros siguen buscando agua, porque el incendio todavía no está 100% controlado, por lo tanto aún se están realizando labores de apagado en conjunto con los diferentes brigadistas”.

Y valoró “el trabajo coordinado que ha habido con la Gobernación, la alcaldía de Viña del Mar, la Delegación Regional y todas las autoridades, las policías, las fuerzas armadas que nos están colaborando. Tenemos un jefe de defensa nacional que está a cargo, y los diferentes ministerios que han estado desplegados en terreno: Desarrollo Social, Defensa, Interior, Agricultura, Salud, Obras Públicas”.

”Acabamos de tener una reunión con los distintos ministros de nuestro gabinete, con las autoridades que les señalaba, y si bien hemos estado en permanente contacto desde anoche, ahora me pudieron dar cuenta personalmente de todo el despliegue que ha significado el combate de la emergencia en terreno, y el apoyo de las familias que han resultado damnificadas. Yo pude informarles a ellos sobre las labores de coordinación y ejecución que hemos estado promoviendo desde el Gobierno, desde declarada la emergencia ayer a las 6:30 de la tarde”, sumó.

En esa línea, el Mandatario hizo hincapié en que “lo importante es que logramos una articulación efectiva, y si bien se ha generado un daño tremendo, ha habido una reacción en cadena que ha estado a la altura de la magnitud y nos ha permitido estar con las familias, acompañarlas, atender sus problemas, y lo vamos a seguir haciendo para así sobrellevar las primeras horas de esta catástrofe”.

”También hemos activado todos los protocolos vigentes para este tipo de tragedias, donde la articulación establecida a partir de la experiencia que hemos tenido con estos desastres que de tanto en tanto nos azotan como país parte por el Comité Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, más conocido como Cogrid, liderado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, que ha cumplido un rol fundamental en esto, en conjunto con las autoridades locales que han estado permanentemente y son quienes mejor conocen en detalle las condiciones de la gente que aquí habita”, indicó.

Y agregó que “dentro de mis atribuciones como Presidente de la República, ayer decreté estado de excepción constitucional de catástrofe en la zona, medida que junto a la alerta roja que fue decretada por la delegada permite disponer de todos los recursos necesarios para una situación de esta característica, lo que se va a complementar con los recursos que ha puesto a disposición la municipalidad y también el gobierno regional mediante diferentes mecanismos”.

“Vamos a mover cielo mar y tierra”

”Es importante que el Gobierno y las autoridades estén en terreno con el pueblo, apoyando a quienes están sufriendo y más aún cuando ocurren catástrofes naturales de este tipo. Y no solo para establecer diagnósticos y menos para entorpecer el trabajo de los voluntarios, acá estamos para facilitar, coordinar, pero no para sacarse la foto. Lo importante es apagar el incendio, que es lo que está sucediendo ahora, y apoyar a las familias en todo lo que necesiten”, señaló.

Asimismo, el Jefe de Estado aseguró que “estamos trabajando con la Fiscalía, con la PDI, para establecer si es que aquí hubo o no intencionalidad. Hay diferentes líneas de investigación, y sepan que en caso de haber intencionalidad vamos a mover cielo, mar y tierra para dar con los responsables”.

”En nuestro país estamos parados sobre un polvorín, la situación estructural es muy adversa, lo que pasó entre ayer y hoy en Viña podría pasar de nuevo en muchos lugares de nuestra patria. En Viña, en Valparaíso, lo vimos hace poco en Villa Alemana, en Curacaví, y este fin de semana por las altas temperaturas tenemos alerta roja entre la región Metropolitana y la región de Los Lagos”, mencionó.

Y añadió que “es muy importante el llamado a la responsabilidad, la mayoría de los incendios que se provocan es producto de seres humanos que prenden fuego en un ruco, que hacen una fogata en un lugar no autorizado, que queman hojas o basura de manera no autorizada, todo ese tipo de prácticas. Les quiero pedir de corazón que seamos mucho más responsables, con temperaturas por sobre 36 y 37 grados es muy probarle que esto prenda mucho más allá”.

”Ayer este incendio se desató a las 18:37 horas, en 5 minutos ya estaba decretada la alerta roja, 10 minutos después ya estaba volando el primer helicóptero, y sin embargo fue imposible pararlo a la brevedad, producto de las condiciones estructurales que tenemos hoy día en el territorio. Como me decía el gobernador Mundaca y la alcaldesa Ripamonti, tenemos que enfrentar la emergencia detenido el incendio, verlo como una oportunidad en el sentido de la planificación y el ordenamiento territorial”, expuso.

El Presidente explicó que “tenemos que mejorar la planificación territorial y lo que estamos viendo hoy en los cerros de Viña del Mar no puede ser noticia solamente por 4 días, tenemos que aprovecharlo para realizar una gestión, un plan de contingencia que nos permita prevenir. Los recursos que vayamos liberando los vamos a establecer para hacer líneas de corta fuego no solamente acá, sino que también en otros sectores de la zona y regiones, para que ojala no tengamos que ver esto, pero lo principal es la prevención”.

Y agradeció a “quienes como suele pasar cuando nuestro país tiene catástrofe hacen surgir la solidaridad, y cuando nos ponemos detrás de un objetivo común, como chilenos y chilenas salimos adelante. Hay mucha gente que está apoyando con insumos, ropa, víveres, enseres, después las autoridades locales podrán dar cuenta de qué es lo que se necesita específicamente para ser aporte, pero los alcaldes y alcaldesas de la zona se han portado un 7. Hay mucho ímpetu de solidaridad de todas las regiones y es algo que nos engrandece y nos enorgullece”.

”Le envío un abrazo a las familias que han perdido un ser querido en esta tragedia, tenemos dos personas fallecidas, una mujer de 85 años y una persona de 62 años, y quiero que sepan que como Gobierno a todos los que se han visto afectados, en conjunto con las autoridades locales, no los vamos a dejar solos. Se está realizando el catastro para saber efectivamente que ayudas se necesitan en especifico y donde, hemos destinado los recursos para que estén oportunamente”, apuntó.

Y acotó que “nos vamos a preocupar de los niños, es una fecha muy simbólica, estamos ad portas de Navidad, por lo tanto en este momento les queremos decir que los vamos a estar acompañando en apoyo para la reconstrucción de las viviendas, para pasar la emergencia, para apoyo en salud mental y en todas las necesidades básicas que tengan”.

El Mandatario también advirtió que habrán ayudas económicas, ya que “la declaración de estado de emergencia por calamidad publica permite el destinamiento de recursos. Además, he conversado con el gobernador que han destinado 2.000 millones de pesos justamente para hacer frente a la emergencia en todas las dimensiones, física, estructural, material, como en el apoyo que necesiten las familias”.

”Lo que estamos haciendo hoy y esto está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, es levantar las fichas de emergencia para poder establecer bien cuales son las necesidades, pero sepan que van a existir todos los apoyos que se necesiten, y eso ahora está sucediendo, pero lo importante es apagar y controlar 100% el incendio, por eso se debe hacer caso a las autoridades que están controlando la emergencia”, afirmó.

Y acotó que “hecho esto, nos vamos a preocupar del apoyo material en términos de recursos económicos que esté disponible para las familias, y en eso pueden tener certeza y tranquilidad”.